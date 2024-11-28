Українську енергетику атакували 90 ракет і 100 дронів

Масований ракетно-дроновий удар РФ був спрямований на об'єкти енергетики України. Застосовуються екстрені відключення світла.

Близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів атакували у четвер, 28 листопада, об'єкти енергетики України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У небі України виявили:

- 3 зенітні керовані ракети С-300;

- 57 крилатих ракет Х-101;

- 28 крилатих ракет "Калібр";

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За останніми даниим, підтверджено збиття 76 "Калібрів", трьох Х-59/69 та 35 дронів.

62 безпілотники локаційно втрачено.

Зеленський: РФ била касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі

За даними президента Володимира Зеленського, у кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі.

"Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - написав він у Telegram. Президент України заявив, що триває робота з партнерами про "виконання домовленостей щодо ППО".

"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів", - вважає Зеленський.

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