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КонфліктиНімеччина

ФРН виділяє 65 мільйонів Україні на ремонт енергосистеми

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

У Берліні прагнуть запобігти колапсу української енергосистеми, тож виділяють Києву ще 65 мільйонів євро допомоги на ремонт енергетичної інфраструктури.

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Зруйнована внаслідок російських ударів ТЕЦ
Зруйнована внаслідок російських ударів ТЕЦ (архівне фото)Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/IMAGO

Міністерство економіки Німеччини виділяє ще 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України. Як випливає з поширеного у вівторок, 26 листопада, повідомлення відомства, кошти будуть спрямовані через німецьку державну фінустанову, а саме Німецький державний банк розвитку (KfW).

"Цивільна енергетична інфраструктура України і надалі залишається об'єктом масованих російських авіаударів", - наводить пресслужба відомства слова віцеканцлера й міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck). 

Колапс енергопостачання в третю зиму війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення, кажуть у німецькому відомстві.

Нагадаємо, під час квітневого візиту до Києва Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відбудови енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок ударів російських військ. 

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