ФРН виділяє 65 мільйонів Україні на ремонт енергосистеми

ФРН виділяє 65 мільйонів Україні на ремонт енергосистеми26 листопада 2024 р.
Міністерство економіки Німеччини виділяє ще 65 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України. Як випливає з поширеного у вівторок, 26 листопада, повідомлення відомства, кошти будуть спрямовані через німецьку державну фінустанову, а саме Німецький державний банк розвитку (KfW).
"Цивільна енергетична інфраструктура України і надалі залишається об'єктом масованих російських авіаударів", - наводить пресслужба відомства слова віцеканцлера й міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck).
Колапс енергопостачання в третю зиму війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення, кажуть у німецькому відомстві.
Нагадаємо, під час квітневого візиту до Києва Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відбудови енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок ударів російських військ.