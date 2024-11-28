Зеленський обговорить з Шольцом план РФ щодо ракетних ударів

Розмова президента України та канцлера ФРН має відбутися 29 листопада, повідомив Зеленський. Він наголосив, що "на будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 29 листопада проведе розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) щодо того, які наміри ракетних ударів має Росія. Як зазначив Зеленський у вечірньому зверненні у четвер, 28 листопада, він заслухав доповідь керівника військової розвідки Кирила Буданова щодо намірів Росії і уже говорив про них з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції - позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати", - наголосив Зеленський.

У відеозверненні президент України, серед іншого, прокоментував і нові погрози президента РФ щодо нових ударів балістичними ракетами середньої дальності "Орешник", цілями яких, за твердженням Володимира Путіна, можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві". На думку Зеленського, Путін засвідчив, що "йому закінчення цієї війни не потрібне" і що він "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну". На думку Зеленського, такі заяви Путіна є тиском, щоб згодом змусити обраного президента США Дональда Трампа іти на умови Росії.

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Відновлювані роботи після масованого удару військ РФ тривають

У зверненні Зеленський також зазначив, що відновлювальні роботи після російського удару у ніч на 28 листопада тривають. "Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів. Ціль - енергетика, звичайні цивільні об’єкти. Багато було збиттів, непогана робота нашої РЕБ, але, на жаль, були і влучання. Були "Калібри" з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад", - зазначив він щодо масованої атаки на енергетичні об'єкти України у цей день.

Попри це, енергетики поступово повертають електрику там, де були відключення внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, наголосив він.

Зазначимо, що після ранкового масованого удару та екстрених відключень, система енергопостачання вже повернулася до графіків погодинних відключень. Втім, як повідомили в "Укренерго", з огляду на масштаби завданої російським ударом шкоди, й 29 листопада погодинні обмеження постачання електроенергії в Україні діятимуть упродовж усієї доби.

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