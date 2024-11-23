Голова Європарламенту закликає ФРН надати ЗСУ ракети Taurus

Німеччина повинна якнайшвидше надати Україні свої далекобійні ракети Taurus, адже Росія зараз ескалує війну, вважає Роберта Мецола.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола підтримує використання Україною ракет дальнього радіусу дії для захисту від Росії та вважає, що Німеччина повинна якнайшвидше поставити свої далекобійні ракети Taurus Збройним силам України (ЗСУ).

В інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 23 листопада, Мецола відповіла ствердно на запитання, чи повинні країни, які надають Україні далекобійні ракети, дозволити їй використовувати їх проти цілей в Росії, та чи повинна Німеччина надати ЗСУ Taurus.

"Так, це також позиція Європейського парламенту. Існує широка підтримка цієї вимоги. Побачимо, чи відбудеться відповідна зміна політики після виборів до Бундестагу", - зауважила мальтійська політикиня.

Новий виток дискусії у ФРН щодо надання Україні "Таурусів"

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, виступає категорично проти надання Україні ракет Taurus, обґрунтовуючи відмову необхідністю уникнути прямого воєнного протистояння між РФ і державами НАТО.

Його партнери по коаліції, представники партії "Союз90/Зелені", однак, підтримують відправку "Таурусів" Україні.

З огляду на це, Мецола додала, що, можливо, зміна політики може відбутися навіть до виборів, зазначивши, що "всередині коаліції у Берліні також існують різні позиції щодо постачання Taurus". Голова Європарламенту зазначила, що українські військові зараз перебувають під тиском часу. Вона додала, що викликає тривогу той факт, що Росія зараз ескалує війну та посилює свої ракетні атаки, які вже призвели до численних жертв серед цивільного населення.

Лідер опозиційної консервативної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) теж раніше виступив за надання Україні Taurus, але за певних умов.

Дискусія щодо ймовірного постачання ЗСУ німецьких ракет відновилася в останні дні після того, як президент США Джо Байден надав дозвіл на використання для ударів углиб Росії американських ракет ATACMS з дальністю ураження до 300 кілометрів. Максимальна дальність дії Taurus є ще більшою - 500 кілометрів.