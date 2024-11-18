  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиНімеччина

Габек пообіцяв надати Києву Taurus у разі обрання канцлером

Дмитро Шварц | Ася Міллер
18 листопада 2024 р.

Чинний канцлер ФРН Олаф Шольц мотивує відмову від постачання Києву далекобійних ракет Taurus небезпекою втягування Німеччини у війну Росії проти України. Віцеканцлер Роберт Габек дотримується іншої позиції.

https://p.dw.com/p/4n5yg
Ракета Taurus
Габек обіцяє переглянути рішення Шольца щодо надання Україні ракет TaurusФото: Leonhard Simon/Getty Images

Віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про своє бажання переглянути рішення чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), який виступає проти постачання ракет Києву, кандидат на цю посаду від партії "Союз-90/Зелені" заявив в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 17 листопада.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.

Олаф Шольц мотивував відмову від постачання Києву ракет Taurus небезпекою втягування Німеччини у війну. Напередодні про постачання Taurus Україні негативно висловився також голова міноборони Німеччини, однопартієць Шольца з Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус (Boris Pistorius), заявивши, що постачання крилатих ракет Києву не змінять ситуацію в Україні.

Захід зняв заборону на удари вглиб РФ - ЗМІ

17 листопада західні ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена скасувати заборону для України на удари вглиб Росії американською зброєю. Мова йде про використання ЗСУ ракет ATACMS для ударів по Курській області у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до участі в бойових діях.

Того ж дня французька газета Le Figaro повідомила, що заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow зняли Франція і Великобританія.

Читайте також: Син Трампа про дозвіл бити вглиб РФ: Імбецили почнуть третю світову війну

За даними агентства Reuters, Україна має намір завдати перших ударів американською далекобійною зброєю "найближчими днями". 

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю прокоментував повідомлення про скасування заборони на удари углиб РФ: "Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково".

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід?

Чому в Німеччині призупиняють виробництво "Таурусів"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер

Стармер про заяву Путіна: Великобританія не прагне конфлікту з Росією

Стармер про заяву Путіна: Великобританія не прагне конфлікту з Росією

Прем'єр Великобританії відреагував на заяву Володимира Путіна про те, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні.
Політика13 вересня 2024 р.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц, Берлін, 11 жовтня 2024 року

Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки - Bild

Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки - Bild

ФРН більше не передаватиме Києву важку техніку, про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild. Це стосується танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та інших видів зброї.
Конфлікти13 жовтня 2024 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц

Шольц про дозвіл бити по РФ: Треба уникнути великої війни

Шольц про дозвіл бити по РФ: Треба уникнути великої війни

Після дозволу ЗСУ бити німецькою зброєю по цілях у Росії канцлер ФРН наголосив на необхідності запобігти війні між Росією і НАТО. А міністр оборони заявив, що поновлення дебатів про далекобійні ракети Taurus не буде.
Конфлікти31 травня 2024 р.
Більше публікацій