Габек пообіцяв надати Києву Taurus у разі обрання канцлером

Віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про своє бажання переглянути рішення чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), який виступає проти постачання ракет Києву, кандидат на цю посаду від партії "Союз-90/Зелені" заявив в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 17 листопада.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.

Олаф Шольц мотивував відмову від постачання Києву ракет Taurus небезпекою втягування Німеччини у війну. Напередодні про постачання Taurus Україні негативно висловився також голова міноборони Німеччини, однопартієць Шольца з Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус (Boris Pistorius), заявивши, що постачання крилатих ракет Києву не змінять ситуацію в Україні.

Захід зняв заборону на удари вглиб РФ - ЗМІ

17 листопада західні ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена скасувати заборону для України на удари вглиб Росії американською зброєю. Мова йде про використання ЗСУ ракет ATACMS для ударів по Курській області у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до участі в бойових діях.

Того ж дня французька газета Le Figaro повідомила, що заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow зняли Франція і Великобританія.

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За даними агентства Reuters, Україна має намір завдати перших ударів американською далекобійною зброєю "найближчими днями".

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю прокоментував повідомлення про скасування заборони на удари углиб РФ: "Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково".

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video