Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки - Bild

ФРН більше не передаватиме Києву важку техніку, про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild. Це стосується танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та інших видів зброї.

Німеччина більше не передаватиме Україні "важку техніку", про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild у матеріалі, опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.

Як стало відомо Bild, у міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".

Таким чином, після відправлених раніше 18 танків Leopard 2 нових поставок ЗСУ не буде, хоча Бундесвер і має в наявності близько 300 таких танків, йдеться у повідомленні. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншого.

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Шольц не погодився з вимогами Зеленського щодо підтримки України

Також видання повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський під час свого турне Європою цього тижня висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz).

По-перше, це дозвіл використовувати західну зброю проти стратегічних цілей на території Росії, для чого Зеленський наполягає на постачанні ракет Storm Shadow з Великобританії, SCALP - з Франції та Taurus - з Німеччини. По-друге, це прискорений процес вступу України до НАТО включно з гарантіями безпеки щодо Росії.

За даними Bild, ці вимоги в Берліні "були сприйняті без ентузіазму". Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав. Представник німецького уряду не повідомив Bild подробиць, пославшись на конфіденційність переговорів.

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Відмова Байдена брати участь у "Рамштайні" через ураган - лише привід

Як вказує видання, ситуація для Зеленського погіршилася, коли президент США Джо Байден скасував заплановану на 12 жовтня зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Офіційна причина - через руйнівний ураган "Мілтон", що зійшов на узбережжя штату Флорида.

Однак, за словами джерела Bild, пов'язаного з Україною, це лише привід. Байден нібито не хоче більше коментувати війну Росії проти України перед президентськими виборами в США, які відбудуться 5 листопада.

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