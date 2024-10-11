Більшість німців - за діалог між Шольцом і Путіним

Згідно з опитуванням dpa, 59 відсотків німців схвалюють ідею провести телефонні переговори канцлера ФРН і президента РФ. 45 відсотків опитаних виступають за територіальні поступки зі сторони Києва.

Переважна більшість німців виступає за те, щоб федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) після майже дворічної паузи знову провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення агенції dpa, 59 відсотків опитаних підтримують ідею такого дзвінка. Лише 26 відсотків виступають проти, а 15 відсотків не мають чіткої позиції з цього питання. В Східній Німеччині цей показник ще вищий - 68 відсотків за відновлення переговорів і лише 19 відсотків - проти.

Чутки про можливу розмову між Шольцем і Путіним з'явилися на тлі підготовки до саміту G20, який відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Хоча участь Росії у заході підтверджена, невідомо, чи приїде Путін особисто на саміт. Шольц вже кілька тижнів активно закликає до проведення нової мирної конференції щодо України, на яку планують запросити й Росію. Під час попереднього саміту в Швейцарії у червні Путіна не було запрошено.

11 жовтня Шольц втретє за останні п'ять тижнів зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, нагадує dpa. Очікується, що головними темами переговорів стануть питання мирного врегулювання конфлікту та подальшої військової підтримки України.

Розкол у питанні територіальних поступок України

Німці залишаються розділеними у питанні, чи має Україна поступитися частиною своїх територій заради миру з Росією. 39 відсотків опитаних вважають, що Україна не повинна віддавати жодного сантиметра своєї землі. Водночас 22 відсотки виступають за те, щоб Київ відмовився від Криму, анексованого Росією у 2014 році, а ще 23 відсотки вважають, що Україна повинна віддати і Крим, і території, захоплені Росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загалом 45 відсотків підтримують ідею територіальних поступок.

Дискусії щодо використання далекобійної зброї

Також серед німців немає єдності щодо питання, чи слід дозволити Українівикористовувати далекобійну західну зброю для ударів по російській території. 42 відсотки опитаних підтримують таку ідею, а 43 відсотки виступають проти. Шольц висловлює скепсис щодо цього питання, особливо щодо передачі Україні ракет Taurus з дальністю 500 кілометрів, оскільки побоюється, що Німеччина і НАТО можуть стати учасниками конфлікту.