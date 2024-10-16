Опозиційний Мерц закликав Шольца здолати страх перед Путіним

За словами лідера німецької опозиції, ФРН має показати президенту РФ межі дозволеного. Удари Москви по цивільній інфраструктурі в Україні неприпустимі, наголосив Мерц у відповідь на виступ Шольца у Бундестазі.

Кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) звинуватив чинного главу уряду Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) у тому, що своєю нерішучою позицією він сприяє тому, що президент Росії Володимир Путін продовжує війну проти України. Заява голови Християнсько-демократичного союзу у середу, 16 жовтня, стала відповіддю на виступ Шольця перед депутатами Бундестагу.

"У зв'язку з вашою позицією, ви також особисто відповідаєте за те, що (...) Україна змушена боротися з Путіним, будучи скутою у своїх діях", - цитує слова Мерца агентство dpa. "Так далі тривати не може", - додав він.

Мерц: Необхідно показати Путіну межі дозволеного

У Путіна "не може не скластися враження, що погрози застосувати тактичну ядерну зброю мають значний вплив на Захід, зокрема - і на вас", сказав Мерц, звертаючись до Шольца. "Пане канцлере, настав час для вас, а також для нас подолати страх перед Путіним, щоб разом покласти край звірствам в Україні", - наголосив лідер опозиції.

За його словами, досі не вдавалося показати Путіну межі дозволеного, і ситуація для України стає дедалі складнішою з кожним тижнем. Мерц закликав очільника уряду ФРН надіслати Путіну сигнал на саміті ЄС у Брюсселі 17 жовтня і сказати, "що ми більше не приймаємо, що він бомбардує цивільну інфраструктуру, лікарні, дитячі садочки - всю цивільну інфраструктуру без розбору - у цій країні".

Якщо Путін продовжить атаки, в Європі має бути ухвалене спільне рішення про скасування обмежень для ударів вглиб території РФ, зазначив Мерц. Якщо президент РФ не піде на поступки і не відмовиться від ударів по мирних жителях України, йому мають дати зрозуміти, що ФРН поставить Києву крилаті далекобійні ракети Taurus, сказав він.

Мерц неодноразово критикував "повільні та нерішучі" дії уряду

Лідер опозиції неодноразово критикував "повільні та нерішучі" дії німецького уряду щодо постачання Києву боєприпасів та передових систем озброєння. Зокрема, раніше він уже закликав Німеччину поставити Києву ракети Taurus, проти чого виступає Шольц.

"Крилаті ракети Taurus дозволили б Україні серйозно порушити лінії постачання російської армії", - наголошував Мерц.

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Влітку він висловився за те, щоб Німеччина посилила військову підтримку Києва, зокрема через поставки винищувачів. "Вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором, оскільки ці ракетні атаки на інфраструктуру, на об'єкти електро- та водопостачання, на лікарні та будинки для літніх людей не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - сказав Мерц в інтерв'ю в ефірі програми "Frag selbst" на телеканалі ARD.

Шольц - про переговори з Путіним

Канцлер Шольц 16 жовтня у Бундестазі заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас, за його словами, необхідно дотримуватися низки умов. По-перше, "ніколи не має бути жодних рішень через голову України". По-друге, всі рішення повинні ухвалюватися "узгоджено з нашими найближчими партнерами", зазначив Шольц.