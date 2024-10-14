У розвідці Німеччини попередили про загрозу з боку Росії

До 2030 року російські війська будуть здатні атакувати НАТО, заявив очільник німецької розвідувальної служби Бруно Каль під час виступу у Бундестазі.

Очільник німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) вказав на імовірну воєнну загрозу, яка походить від Росії. "Найпізніше наприкінці поточного десятиліття російські збройні сили будуть здатні скоїти напад на НАТО", - заявив він у понеділок, 14 жовтня, виступаючи перед комітетом німецького Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб.

За словами Каля, "Кремль розцінює Федеральну Республіку Німеччину як противника". "Ми знаходимося у прямому конфлікті з Росією", - зазначив він, вказавши на те, що Німеччина посідає друге місце у світі після США за обсягом допомоги, яку вона надає Україні для захисту від російської агресії. На думку глави німецької спецслужби, для президента РФ Володимира Путіна йдеться не лише про Україну, але "в дійсності і про створення нового світопорядку".

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Заклик розширити повноваження спецслужб

На цьому тлі Бруно Каль закликав німецьку владу розширити повноваження спецслужб. "Російські спецслужби дедалі частіше використовують усі наявні ресурси і діють без будь-якої акуратності, - заявив він. - Подальше погіршення ситуації ніяк не можна назвати малоймовірним. Тому політики повинні надати німецьким спецслужбам засоби та повноваження для протидії цим небезпекам".

Сильніший політичний та правовий контроль за діями спецслужб, за словами Каля, впливає на їхню ефективність, "а отже, відбувається за рахунок життя у свободі та безпеці".

На публічному слуханні перед комітетом Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб 14 жовтня, окрім голови BND Бруно Каля, виступили керівники Федерального відомства з охорони Конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) та Служби військової контррозвідки ФРН (MAD) Мартіна Розенберґ (Martina Rosenberg). Вони також попередили про ризики, пов'язані з обмеженням повноважень їхніх спецслужб.