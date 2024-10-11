Генсек НАТО закликав ігнорувати ядерні погрози Путіна

Рютте заявив, що союзникам не слід звертати уваги на погрози Путіна. За його словами, ядерні навчання наступного тижня покажуть готовність Альянсу відповісти на такі загрози.

Союзники по Північноатлантичному альянсу (НАТО) не повинні боятися ядерних погроз, до яких вдається Кремль в спробі послабити військову допомогу Україні з боку Заходу, вважає новий генеральний секретар альянсу Марк Рютте.

"Ні, не варто, та вони й не звертають", - сказав він 10 жовтня, відповідаючи на запитання інтерв'юера британського телеканалу Sky.

За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТОSteadfast Noon ("Стійкий полудень"), що починаються наступного тижня, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.

"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін) краще припинить це робити", - підкреслив генсек Альянсу.

"Дуже важливо, щоб ми перевіряли і зміцнювали нашу оборону. Ми також ясно дали зрозуміти нашим противникам, що готові відповісти на будь-яку загрозу", - додав він.

Ядерні погрози Кремля

10 жовтня Рютте зустрівся в Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, а потім взяв участь у переговорах між ним і президентом України Володимиром Зеленським, який вирушив у тур Європою, щоб іще раз презентувати свій "план перемоги", переконати Захід збільшити постачання озброєнь та дозволити бити вглиб РФ західною далекобійною зброєю.

Путін пригрозив, що дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по Росії розглядатиме як пряму участь НАТО у війні проти України. При цьому він озвучив намір скоригувати російську ядерну доктрину, щоб "агресія проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави розглядалась як їхній спільний напад на РФ".

Ядерні погрози на адресу НАТО регулярно лунають і з вуст заступника секретаря Ради безпеки РФ, колишнього президента та прем'єра Росії Дмитра Медведєва, інших представників російської влади та державних пропагандистських ЗМІ.