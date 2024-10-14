Кандидат у канцлери Мерц назвав умови поставок Taurus ЗСУ

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив, що надав би Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, але за певних умов.

"Я б не зробив цього просто так", - зазначив Мерц в ефірі програми Caren Miosga на першому каналі німецького телебачення ARD у неділю, 13 жовтня. "Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (Росією України. - Ред.), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком - поставка ракет Taurus", - зазначив лідер німецької консервативної опозиції. Він додав, що тоді російський президент Володимир Путін "сам вирішуватиме, наскільки далеко він хоче зайти в цій війні".

На переконання Мерца, коаліційному уряду канцлера Олафа Шольца бракує стратегічного розгляду варіантів політики щодо України. За його словами, "уряд дає Путіну знати всі деталі". Мерц пояснив, що в уряді публічно сперечаються про різні позиції щодо конкретних наступних кроків.

Мерц хоче європейського рішення щодо "таурусів"

Незважаючи на наполегливі прохання України надати дозвіл на використання далекобійної західної зброї для ударів по військових цілях в глибині Росії, США та Німеччина його не надають. ФРН до того ж відмовляє Україні у поставках її далекобійних ракет Taurus. При цьому в опозиції та уряді є голоси "за" надання Україні "таурусів" з радіусом дії 500 кілометрів, але Шольц не надає згоди на це.

Мерц наголосив, що рішення про поставки ракет Taurus має бути ухвалене на європейському рівні. "Європа терміново має унезалежнитися від США в питаннях надання Україні допомоги з огляду на спільну безпеку", - пояснив він. Зважаючи на можливу перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, Європа повинна терміново готуватися до провідної ролі, наголосив Мерц і додав, що під час майбутньої виборчої кампанії до Бундестагу агітуватиме за значно більші витрати на оборону. "Ми повинні це зробити", - сказав Мерц.

За його словами, Росія зараз озброюється до такої міри, що через п'ять років буде здатна напасти на територію НАТО. Він нагадав, що Німеччина і Захід помилялися, припускаючи, що Путін не вторгнеться в Україну. "Ми не повинні помилитися знову", - зазначив Мерц і додав, з огляду на можливий напад Росії на НАТО, що "ціна ще однієї помилки буде набагато вищою".

Як повідомило 13 жовтня німецьке бульварне видання Bild, Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки.