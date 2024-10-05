Мерц пропонує чотиристоронню контактну групу по Україні

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) пропонує створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Великобританії та Польщі для вироблення пропозицій щодо європейського устрою після закінчення війни РФ проти України. Про це йдеться в листі Мерца, на який посилається агенція Reuters у суботу, 5 жовтня.

Поряд зі США, саме ці чотири країни, на думку очільника ХДС, "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни. Саме тому влада цих чотирьох країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ, випливає із заяви Мерца.

Кандидат у канцлери озвучив дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій. По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами". По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".

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Мерц критикує спроби примусу Києва до закінчення війни на умовах Кремля

Не називаючи імен німецьких політиків, голова ХДС розкритикував заклики до "швидкого укладення" мирної угоди між Україною та Москвою. Переговори можливі лише тоді, коли Москва усвідомлює, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом, вважає Фрідріх Мерц.

"Відмова від подальшої оборони України, з іншого боку, можливо, призведе до миру (і до кінця України) швидше, але на умовах, що можуть сподобатися пані Ваґенкнехт і АдН", - цитує Reuters главу ХДС, який посилається на політичні позиції партій "Союз Сари Ваґенкнехт" і "Альтернатива для Німеччини". "Однак це вже не буде та Європа і свобода, за яку боролися батьки-засновники ЄС і народи Східної Європи після розпаду Радянського Союзу", - наголошує Мерц.

Раніше у спільному виступі прем'єр-міністри двох східних федеральних земель - Саксонії та Бранденбургу - Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) та Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), а також голова ХДС Тюрингії Маріо Фойґт (Mario Voigt) закликали німецький уряд докладати більше дипломатичних зусиль, щоб покласти край війні в Україні, нагадує Reuters.

Мерц: Перемога для Києва - контроль над територією

Перемогою для України у війні, розв'язаній проти неї Росією, має стати повернення контролю над своєю територією і ситуація, за якої Росія припинить нападати. Таку думку висловив Мерц наприкінці вересня в інтерв'ю таблоїду Bild.

"Україна ніколи не зможе перемогти Росію (у військовому плані. - Ред.), однак це ніколи й не було метою, - заявив кандидат у канцлери. - Але для мене перемога означає, що вона має повернути суверенітет над своєю територією. І Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія побачила безперспективність продовження війни із застосуванням військової сили. І ми ще дуже далекі від цього".

За його оцінкою, після двох із половиною років війни результат виявився "досить жахливим і дуже протверезним". "Ми занадто пізно почали діяти і зробили занадто мало", - зазначив Мерц, відповідаючи на запитання, чи буде надавати Києву "більш переконливу і більш послідовну підтримку", якщо він обійме посаду федерального канцлера.