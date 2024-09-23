Фрідріха Мерца затвердили кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС

Лідер ХДС Фрідріх Мерц офіційно став кандидатом на пост канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС на виборах 2025 року. Керівництво обох партій формально підтвердило рішення, ухвалене минулого тижня.

Найбільша опозиційна сила Німеччини - консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) - офіційно затвердила Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) своїм кандидатом на посаду канцлера ФРН на виборах до Бундестагу 2025 року.

У понеділок, 23 вересня, кандидатуру Мерца, який із 2022 року головує в ХДС, одноголосно схвалили керівні органи його партії - президія і виконавча рада на федеральному рівні.

Раніше того ж дня висунення керівника ХДС також одноголосно підтримало керівництво партнерської партії ХСС. При цьому офіційне схвалення було формальністю, оскільки керівництво консервативного блоку погодило питання про перший номер у його передвиборчому списку ще минулого тижня.

Глава ХСС беззастережно підтримав Мерца

Про висування Мерца було оголошено після його зустрічі з головою ХСС, прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером (Markus Söder), у Берліні 17 вересня. "Питання про кандидатуру канцлера вирішено. Це буде Фрідріх Мерц. Мене це влаштовує, і я відкрито це підтримую", - заявив Зедер. Раніше не виключалося, що і баварський політик може балотуватися на пост канцлера від німецьких консерваторів. При цьому він наголосив, що у консерваторів є спільна мета - прийти на зміну правлячій зараз "світлофорній коаліції" і "повернути Німеччину на правильний шлях". Сам Зедер має намір, як і раніше, обіймати посади голови ХСС і прем'єр-міністра Баварії.

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Перед попередніми виборами до Бундестагу 2021 року Зедер програв боротьбу за висунення кандидатом у канцлери тодішньому лідеру ХДС Арміну Лашету (Armin Laschet). Під час виборчої кампанії, у якій консерватори зрештою зазнали поразки, він неодноразово атакував Лашета. Зараз Зедер заявив, що беззастережно підтримує кандидата від ХДС.

Блок ХДС/ХСС - фаворити майбутніх виборів

Опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС залишається найпопулярнішою в Німеччині політичною силою. Проведене на початку вересня опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, то всі три правлячі партії не мали б шансів залишитися при владі. За соціал-демократів проголосували б 15 відсотків, за "зелених" - 11 відсотків, за лібералів із "Вільної демократичної партії" (ВДП) - 4 відсотки. Разом вони б мали 30 відсотків голосів.

Тим часом, блок ХДС/ХСС готові підтримати 33 відсотка виборців, що є максимальним показником із березня 2021 року. Наступні вибори до Бундестагу заплановані на 28 вересня 2025 року.

Конкуренція є частиною незвичайної структури блоку ХДС/ХСС. Це незалежні партії, але в німецькому Бундестазі вони спільно формують єдину фракцію. ХСС існує тільки в Баварії, а ХДС - у всіх інших німецьких федеральних землях. Досі ці партії завжди домовлялися про спільного кандидата на посаду канцлера. Зазвичай він був із ХДС. ХСС висувала своїх представників у 1980-му і 2002-их роках - Франца-Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) і Едмунда Штойбера (Edmund Stoiber). Обидва зазнали поразки від суперників із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).