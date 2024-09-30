Як Сара Ваґенкнехт бореться в Німеччині за інтереси Путіна

"Мирний план щодо України" Сари Ваґенкнехт та інші вимоги її партії вельми вигідні Кремлю. Для Москви ця політикиня тепер є набагато важливішою за "Альтернативу для Німеччини".

Чи можна вважати пропутінською партію, лідерка якої публічно називає війну в Україні великим злочином? "Я засуджую цю війну, і в мене немає симпатій до Путіна, заявляю про це абсолютно чітко", - наголосила під час ток-шоу з багатомільйонною телеаудиторією німецька політикиня Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Проте саме її вважають зараз найбільш впливовою і ефективною провідницею інтересів Кремля в Німеччині. Своїми висловлюваннями в цій телепрограмі, що наробила галасу, вона лише закріпила за собою такий імідж.

ССВ отримує реальний важіль тиску на Берлін

Утім, у політиці 55-річна уродженка східнонімецького міста Єна давно вже не новачок. Але поки вона залишалася серед лідерів посткомуністичної Лівої парії, великого реального впливу вона не мала, хоча завдяки своїй харизматичності та риторичному таланту була частою гостею політичних ток-шоу.

Ситуація кардинально змінилася цього року після того, як вона, розколовши Ліву партію, створила власну, назвавши її "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Ця партія, офіційно сформована в січні 2024 року, вже в червні домоглася непоганих результатів на виборах до Європейського парламенту, а у вересні на виборах у трьох східнонімецьких федеральних землях тріумфально ввійшла в усі три регіональні парламенти, набравши приблизно 12-15 відсотків голосів - істотно більше, ніж деякі традиційні партії.

Сатиричний візок на карнавалі в Майнці в лютому 2024 року: Путін кермує кабріолетом з лідерами АдН Аліс Вайдель і ССВ Сарою Ваґенкнехт Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Щоправда, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку досі вважали головною пропутінською політичною силою у ФРН, отримала ще більше голосів. Однак із нею через її частково правоекстремістські, профашистські погляди ніхто жодних коаліцій створювати не буде, тож безпосередньо впливати на ухвалення рішень вона не зможе, вона приречена на роль опозиції. Зовсім інша річ - лівопопулістська або лівонаціональна ССВ: без її участі важко буде сформувати всі три регіональні уряди. Тепер ця партія є набагато важливішою для Кремля, ніж АдН.

Завдяки успіху на регіональних виборах Сара Ваґенкнехт отримує реальний важіль тиску на федеральну владу, і вона вже почала це використовувати, оскільки висуває вимоги, що стосуються питань зовнішньої політики, які взагалі-то не входять до компетенції земельної влади. Насамперед вона вимагає зупинити кровопролиття в Україні та розпочати мирні переговори з Москвою, а для цього закликає припинити військові поставки Києву.

Берлін, 25 лютого 2023 року. Сара Ваґенкнехт виступає на мітингу під гаслом "Дипломатія замість постачання зброї" Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Власне, масову акцію під гаслом "Дипломатія замість поставок зброї", з нагоди перших роковин повномасштабного нападу Росії на Україну, Сара Ваґенкнехт провела в центрі Берліна ще 25 лютого 2023 року. Уже тоді вона вловила запит пацифістськи налаштованих виборців, особливо на сході країни, на мир за будь-яку ціну і водночас страх частини населення перед втягуванням Німеччини у війну з Росією.

"Мирний план щодо України" Сари Ваґенкнехт

Тепер "мирний план щодо України" Сари Ваґенкнехт і ціла низка пропозицій, що зачіпають інтереси Росії, набули дещо конкретніших обрисів. Про це свідчать її велике інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel 14 вересня, її вже згаданий виступ у ток-шоу Markus Lanz телеканалу ZDF 25 вересня, а також низка виступів її соратників, зокрема інтерв'ю заступника голови парламентської групи ССВ у Бундестазі Клауса Ернста (Klaus Ernst) радіостанції Deutschlandfunk 26 вересня.

Отже, на запитання, що Сара Ваґенкнехт запропонувала б Володимиру Путіну, якби сіла з ним за стіл перемовин, вона відповідає: припинення поставок зброї Україні, якщо "він погодиться на негайне перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту". Головний аргумент лідерки ССВ: треба якнайшвидше зупинити загибель людей. Інший аргумент: "Невже ще хтось думає, що Україна зможе перемогти? Це повна ілюзія, це безперспективна стратегія, у Росії нескінченно більше ресурсів, така реальність".

Сара Ваґенкнехт говорить про це абсолютно безапеляційно, хоча багато фактів свідчать про зростання труднощів у Росії - зокрема, через ефективність українських ударів по енергетичних і військових об'єктах у глибині російської території, необхідність закуповувати боєприпаси у Північної Кореї та Ірану через брак власних, нездатність російської армії повернути контроль над частиною Курської області, або через великі втрати РФ на фронті, що робить дедалі більш вірогідною нову мобілізацію. А вона може стати для всієї політичної системи і для економіки, що страждає від дефіциту кадрів, ще більш серйозною проблемою, ніж попередня у вересні 2022 року.

Березень 2004 року. Сара Ваґенкнехт, лідерка Комуністичної платформи в Партії демократичного соціалізму (PDS), презентує свою книжку про кризу капіталізму і випущену під її редакцією збірку статей про лідера Венесуели Уго Чавеса Фото: Jens Kalaene/ZB/picture-alliance

Одне зі слів, які лідерка ССВ та її товариші по партії повторюють особливо часто, коли мова заходить про війну в Україні, є слово "компроміс". "Без компромісів закінчити цю війну не вдасться", - заявляє Сара Ваґенкнехт. Однак з її висловлювань випливає, що на компроміси має піти насамперед або винятково Київ.

На запитання газети Tagesspiegel, чи означає це, що Володимир Путін, напавши на Україну, забезпечив собі право вимагати поступки, вона відповідає: "А ви що пропонуєте? Щоб НАТО безпосередньо втрутилося у війну і під кінець уся Європа опинилася в руїнах?". Щоправда, цього якраз ніхто не пропонує, йдеться лише про постачання західної зброї та про фінансову допомогу, однак Сара Ваґенкнехт саме таку перспективу малює своїм виборцям.

"Треба подивитися на НАТО очима Москви"

На її думку, головним компромісом, на який має піти Україна, є відмова від вступу до НАТО. Крім того, засновниця ССВ явно чекає від Києва територіальних поступок. Яких саме, вона не конкретизує. Однак вона вважає "розумною ідеєю" проведення референдумів. "Треба запитати людей на Донбасі і в Криму, - пропонує Сара Ваґенкнехт, - до якої країни вони хочуть належати".

На аргумент, що в такому разі йдеться про голосування під дулами автоматів на територіях, з яких мільйонам громадян України довелося втекти і які РФ посилено намагається заселити росіянами, лідерка ССВ не реагує. Вона наполягає на тому, що це будуть референдуми "під наглядом ООН", щоб створити в аудиторії враження, що приїзд міжнародних інспекторів забезпечить чесне голосування.

Ще один аргумент Сари Ваґенкнехт лунає так: "Завжди, але особливо коли йдеться про життя і смерть, про війну і мир, треба намагатися увійти в становище іншої сторони". Тому, за її словами, "нам слід зрозуміти, чому Росія сприймає НАТО як загрозу". Іншими словами, колишня комуністка закликає подивитися на НАТО очима Москви. На аргумент ведучого ток-шоу на каналі ZDF Маркуса Ланца (Markus Lanz), що Росія після вступу Фінляндії до НАТО навіть відвела від кордону з цією країною частину своїх військ, щоб перекинути їх на фронт в Україні, Сара Ваґенкнехт заперечила, що американці поки що не встигли розмістити у Фінляндії своїх військових. На запитання, а чи не боїться вона Росії, лідерка ССВ відповіла: "Я боюся атомної війни".

Преамбула від Сари Ваґенкнехт

Тому, наголосила вона, не можна постійно переступати російські "червоні лінії": "Я не хочу, щоб ми опинилися в стані війни з Росією, адже це найбільша ядерна держава на планеті". Звідси ще одна ключова вимога ССВ: відмова Німеччини від планів розміщення на своїй території американських ракет середньої дальності для стримування Росії, оскільки вони стали б мішенню для можливого російського удару.

Ерфурт, 1 вересня 2024 року. Сара Ваґенкнехт прибула на партійну вечірку з нагоди вдалого результату на виборах у Тюрингії Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Сара Ваґенкнехт фактично висунула ультиматум: її партія увійде до урядів трьох східнонімецьких земель лише за умови, якщо преамбула кожного коаліційного договору міститиме вимогу до федерального уряду посилити пошук дипломатичного виходу з війни в Україні та заклик відмовитися від розміщення в Німеччині американських ракет.

З одного боку, запис у преамбулі договору про формування регіонального уряду ні до чого не зобов'язує федеральний уряд. З іншого боку, ані він, ані лідери провідних партій у країні не можуть просто ігнорувати такий документ. А по-третє, і це, мабуть, найголовніше: Сара Ваґенкнехт демонструє виборцям, що виконує свої обіцянки, тож якщо після запланованих на вересень 2025 року виборів до Бундестагу ССВ увійде до федерального уряду, то там партія вже наполягатиме на ухваленні конкретних рішень.

Німецькі гроші для Сирії та "Газпрому"

Попри те, що "Союз Сари Ваґенкнехт" вів виборчу кампанію в трьох федеральних землях насамперед під гаслом боротьби за мир, у нього були й інші вимоги. Зокрема, ССВ набирає бали своєю жорсткою позицією в питаннях міграції: партія обіцяє різко скоротити приплив нелегальних мігрантів і біженців.

У зв'язку з цим Сара Ваґенкнехт висунула пропозицію, яка в кінцевому рахунку теж була б в інтересах Росії. "Я вважаю, що нам слід скасувати економічні санкції проти Сирії, - заявила вона в інтерв'ю газеті Tagesspiegel. - Сирія завжди була диктатурою, але до громадянської війни це була порівняно заможна країна. Тепер вона не може піднятися, тому що надзвичайно жорсткі економічні санкції перешкоджають відновленню".

Тому глава ССВ виступає за те, щоб Німеччина допомагала відродженню економіки Сирії, оскільки це дало б змогу відправити туди частину сирійців, які перебувають у ФРН, і не приймати більше біженців із цієї країни. Іншими словами, Сара Ваґенкнехт пропонує на гроші німецьких платників податків відновлювати економіку і міста близького союзника Росії, які РФ, підтримуючи режим сирійського диктатора Асада, значною мірою і зруйнувала, але відновлювати не збирається.

Ще дві позиції ССВ озвучив Клаус Ернст, який минулими роками, коли він ще був депутатом Бундестагу від Лівої партії, очолював парламентський комітет з питань енергетики і в цій якості активно лобіював будівництво "Північного потоку-2". В інтерв'ю Deutschlandfunk він виступив за відновлення поставок російського газу до Німеччини вцілілою ниткою цього газопроводу, яка не була зруйнована під час диверсії два роки тому. До того ж він безапеляційно заявив, що санкції проти РФ "не дали жодного ефекту", пославшись на те, що про це нібито всі кажуть.

"Чим це відрізняється від позиції Кремля?"

Отже, підсумуємо політичні установки партії "Союз Сари Ваґенкнехт". Необхідно припинити постачання зброї Україні, щоб у такий спосіб змусити її негайно погодитися на припинення вогню; після цього провести переговори, під час яких Київ має піти на компроміси і, з огляду на інтереси Москви, погодитися на територіальні поступки; неодмінною частиною компромісу має стати зобов'язання України не вступати в НАТО; Німеччина в жодному разі не має розміщувати на своїй території американські ракети середньої дальності, які покликані стримувати можливу агресію Росії; Німеччині слід відновити закупівлі російського газу і відмовитися від санкцій проти РФ; санкції треба зняти і з Сирії, оскільки війна там закінчилася, і на гроші німецьких платників податків слід відновлювати цього союзника РФ.

Залишається лише процитувати журналіста Deutschlandfunk, який поставив запитання одному з лідерів ССВ Клаусу Ернсту: "Ви могли б пояснити, у чому ваші погляди відрізняються від позиції Кремля?"