Партія Ваґенкнехт несеться автобаном, а Ліві - у кюветі

Лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" хоче увійти в уряди Саксонії та Тюрингії. Але на умовах, які відкидають потенційні коаліційні партнери. Чи можливий такий союз?

"Ми стали фактором влади у Німеччині", - заявила Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) на своїй першій пресконференції після земельних виборів у Саксонії та Тюрингії. Партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), яку засновали лише в січні 2024 року, посіла третє місце на виборах в обох федеральних землях. І для того, щоб сформувати уряди без ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), без участі ССВ у правлячих коаліціях в обох землях може не обійтися.

"Люди покладають на нас великі надії, і я відчула це під час виборчої кампанії", - наголосила Ваґенкнехт. Успіх ССВ є також вираженням настроїв у Німеччині і свідчить про те, як мало людей досі можуть довіряти традиційним партіям і як багато людей відчувають себе політично покинутими, вважає політикиня. На думку Ваґенкнехт, від цього також виграла і АдН, яку у Саксонії і Тюрингії Федеральне відомство з охорони конституції класифікувало як "однозначно правоекстремістську".

Основний мотив передвиборчої кампанії ССВ: війна і мир

Під час передвиборчої кампанії партія Сари Ваґенкнехт, колишньої членкині Лівої партії, найважливішою темою зробила тему війни і миру. Ці два поняття на агітаційних плакатах ССВ було представлено як альтернативу одне одному: "Війна або мир". Зрозуміло, що це є алюзією на війну Росії проти України, в якій Німеччина підтримує останню, зокрема й зброєю. І партія Ваґенкнехт виступає за припинення цієї підтримки.

Сара Ваґенкнехт (праворуч) на мітингу "за мир" з активісткою за права жінок Алісе Шварцер, Берлін, лютий 2023 року Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Але річ у тім, що не уряди земель Саксонії чи Тюрінгії ухвалюють рішення про постачання озброєнь або розміщення у ФРН ракет американських середньої дальності, яке також критикує ССВ - ці питання належать до компетенції федерального уряду і Бундестагу в Берліні. Тим не менш, Ваґенкнехт наполягає: "Люди очікують, що уряди земель і у цьому питанні відображатимуть їхню позицію, їхню думку більшості".

Ваґенкнехт закликає до дипломатичних ініціатив заради миру

"Половина населення Німеччини боїться бути втягнутим у велику війну, а на сході - навіть більшість", - підкреслює Ваґенкнехт, посилаючись на відповідні соціологічні опитування. Тому, на її думку, земельний уряд, у якому, ймовірно, братиме участь ССВ, мав би чітко позиціонувати себе у цьому питанні. Зокрема, наполягати на тому, щоб федеральний уряд здійснював більше дипломатичних ініціатив задля завершення війни. "І, звичайно, ми очікуємо, що прем'єр-міністр землі висловить це публічно", - зазначила Ваґенкнехт.

Топкандидатки від ССВ - Сабіне Ціммерманн (Sabine Zimmermann) у Саксонії і Катя Вольф (Katja Wolf) у Тюрингії, також колишні членкині Лівої партії - дотримуються тієї ж лінії. "Сара Ваґенкнехт, звичайно, буде тісно залучена до питань війни й миру і всього, що впливає на федеральні питання на рівні земель", - запевняє Вольф.

Сабіне Ціммерманн (ліворуч) та Катя Вольф (праворуч) Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Голова ХДС у Саксонії відкритий до переговорів з ССВ

Ціммерманн зазначає, що її партія готова взяти на себе відповідальність та увійти в урядову коаліцію у Саксонії. "Але якщо ХДС і СДПН принципово не змінять свою політику, ми не братимемо участі у коаліційному уряді", - попередила вона. При цьому чинний міністр-президент Саксонії, представник ХДС Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) не виключає коаліції з ССВ. "Я не хотів би цього, але я повинен визнати реалії", - сказав він в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

Політолог Антоніос Cуріс (Antonios Souris) з Вільного університету Берліну вважає можливим досягнення компромісу між політсилами для подолання протилежних поглядів у питанні постачання зброї в Україну і розміщення ракет у Німеччині. Це, на його думку, могло б бути зроблено у вигляді декларації про наміри в коаліційній угоді - про те, що відповідна федеральна земля працюватиме заради миру або щось подібне.

Між федеральною та земельною політикою

Таку декларацію необов'язкового характеру можна було б довести до відома всіх зацікавлених партій та їхніх виборців, каже політолог. "Як партія федерального рівня, ХДС могла б навчитися не надто втручатися у земельні питання", - каже Суріс в інтерв'ю DW. З іншого боку, на його думку, Ваґенкнехт прагне мати вагомий голос у можливих коаліційних переговорах. "І питання в тому, як на це відреагує ХДС. Тому що до цього зрештою справа й дійде", - прогнозує експерт.

Ситуація в Тюрингії, де з 2019 року діє уряд меншості на чолі з Лівою партією, після цих земельних виборів стала ще складнішою. Наразі земельний уряд розпущено, і майбутнім прем'єром землі може стати представник ХДС. Теоретично, у цій землі християнські демократи могли б створити коаліцію з ССВ і Лівою партією. Проблема полягає в тому, що ХДС на федеральному з'їзді у 2018 році виключив можливість будь-яких коаліції з АдН та Лівими.

У ССВ розраховують на гнучкість ХДС

Голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) виступає за те, щоб і надалі дотримуватися цієї позиції. Тим не менш, головна кандидатка від ССВ від Тюрингії Катя Вольф сподівається, що представники ХДС у цій землі будуть більш гнучкими у цьому питанні: "Ми спробуємо саме на цьому етапі провести переговори про нову політичну культуру в Тюрингії".

У "Союзі Сари Ваґенкнехт" демонструють цілковиту впевненість у собі. "Ніхто не зможе пройти повз нас", - каже топкандидатка партії у Саксонії Сабіне Ціммерманн.

Політичний експерт Антоніос Суріс також високо оцінює потенціал нової партії. Він вважає стратегічно вдалим час створення ССВ і її першої участі у земельних виборах на сході країни - також з огляду на федеральні вибори 2025 року. "Тоді (на виборах до Бундестагу, які відбудуться у вересні 2025 року. - Ред.) все ще спостерігатиметься ця спокуса нового", - вважає він.

ССВ: маленькі команди, великий вплив

Суріс вважає, що зосередитися на постаті Сари Ваґенкнехт під час передвиборчої кампанії було "неймовірно розумно". На його думку, навіть з такими невеликими командами, які має ССВ, можна проводити ефективні виборчі кампанії в часи соціальних мереж. Крім того, пояснюючи успіх партії на виборах, політолог вказує і на її топкандидаток у Саксонії та Тюрингії, які, на думку Суріса, по-справжньому занурилися в кампанію. Адже, попри малорозвинену партійну структуру, ССВ змогла організувати класичні передвиборчі акції на місцях, й часто в самій гущі подій перебувала особисто Сара Ваґенкнехт.

Що ж стосується Лівої партії, у лавах якої багато років перебували три вищезгадані політикині ССВ, то Суріс не бачить у партії особливих перспектив і вважає, що багато чого для неї вирішуватиметься у наступні кілька місяців. Політолог не виключає продовження відтоку партійного активу з Лівої партії до ССВ. "Ймовірно, з'являться ознаки розвалу (Лівої партії. - Ред.)", - припускає експерт.