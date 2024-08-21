Без жодних "але": Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку

Зобов'язання перед Україною мають бути виконані незалежно від того, чи вдасться країнам G7 виділити Києву обіцяний кредит у 50 мільярдів доларів, вважає міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) обіцяє подальшу підтримку Україні незалежно від того, чи вдасться країнам Великої сімки (G7) виділити Києву обіцяний кредит у 50 мільярдів доларів. Зобов'язання перед Україною мають бути виконані "без будь-яких "якщо" та "але", сказав Габек в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke Mediagruppe, опублікованим у середу, 21 серпня.

Якщо кредит не буде виділений, підтримка "має бути забезпечена іншими способами", заявив міністр. Габек наголосив, що необхідно забезпечити замовлення системи озброєнь зараз, а сплату коштом G7 - потім.

Міністр упевнений, що оборонна боротьба України має історичний вимір та увійде до підручників з історії цього сторіччя. Німеччина, наголосив Габек, не залишить Україну напризволяще, навіть якщо США у разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах припинять підтримку Києва.

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Кредит із забезпеченням доходами від російських активів

У червні країни G7 підтвердили готовність виділити до кінця року Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, використовуючи як забезпечення доходи від заморожених у країнах Заходу російських активів. Близько половини суми можуть надати держави-члени Європейського Союзу, другу частину - інші країни G7.

Однак досі точаться суперечки про те, що станеться, якщо активи будуть розморожені, - наприклад, Україна з Росією укладуть мирну угоду. Крім того, російські активи заблоковані в ЄС у рамках режиму санкцій, який має одноголосно продовжуватись усіма 27 країнами Євросоюзу щопівроку.

З власних коштів Німеччина виділить Україні 2025 року, згідно зі схваленим проєктом держбюджету, 4 млрд євро. Це вдвічі нижче за показники 2024 року.