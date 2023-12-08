У Саксонії партію "АдН" визнали правоекстремістською

Відділення правопопулістської партії АдН у Саксонії переслідує антиконституційні цілі, заявили у земельному відомстві з охорони конституції ФРН.

Земельне відомство з охорони конституції німецької федеральної землі Саксонія класифікувало як правоекстремістське регіональне відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це в п'ятницю, 8 грудня, заявив у Дрездені очільник відомства Дірк-Мартін Крістіан (Dirk-Martin Christian).

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За його словами, багаторічна юридична експертиза "без сумніву" встановила, що земельне відділення АдН переслідує антиконституційні цілі. "У правоекстремістській орієнтації АдН Саксонії більше немає сумнівів", - зазначив Крістіан.

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Земельне відомство з охорони конституції Саксонії спостерігало за АдН протягом чотирьох років. У квітні 2023 року правоекстремістським було визнано відділення молодіжної організації АдН - "Молодіжна альтернатива".

Юристи: АдН стоїть на антисемітських позиціях теорії змови

Згідно з висновками юристів, багато програмних позицій земельного осередку АдН суперечать основним принципам вільного демократичного правопорядку, приміром, щодо питання міграції партійні засади порушують закріплені в конституції гарантії людської гідності. Крім того, у відомстві дійшли висновку, що АдН стоїть на антисемітських позиціях теорії змови, які також регулярно використовуються правими екстремістами.

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Саксонія - після земель Тюрингія та Саксонія-Ангальт - стала третьою федеральною землею, що визнала земельні відділення АдН правоекстремістськими. Унаслідок такого рішення Відомство з охорони конституції може без обмежень використовувати всі засоби спецслужб для отримання інформації про екстремістську активність регіонального відділення.

Крім того, спецслужби ФРН звинувачували АдН у поширені пропаганди РФ.