Берлін запевняє Київ у подальшій військовій підтримці

Уряд ФРН запевняє Україну у подальшому наданні військової допомоги, попри лідерство на виборах у Саксонії та Тюрингії партій, яка виступають проти цього.

Результати виборів до земельних парламентів Саксонії та Тюрингії, на яких високою підтримкою виборців заручилися партії, що виступають проти поставок озброєнь Києву та за закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом, не позначаться на рішучості Берліна продовжувати надавати Києву військову допомогу.

У цьому на брифінгу у понеділок, 2 вересня, запевнила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).

У відповідь на запитання DW, чи зміниться позиція Берліна щодо підтримки України з огляду на попередні результати на виборах у Саксонії та Тюрингії партій, які виступають проти такої підтримки, Гоффманн відповіла:

"Позиція федерального уряду ФРН щодо України абсолютно чітка. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії. І ми робитимемо це, як на цьому уже неодноразово наголошували канцлер та інші урядовці, стільки, скільки потрібно - із задіянням дуже великомасштабних коштів - у військовій, гуманітарній, фінансовій сфері. І, звісно, ми продовжимо це робити".

Шольц про вибори у Саксонії та Тюрингії

Перед цим вона зазначила, що не коментуватиме самі результати земельних виборів у Саксонії та Тюрингії, оскільки Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше вже висловився на цю тему як член фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі.

Нагадаємо, у коментарі щодо результатів виборів канцлер ФРН Шольц назвав їх "гіркими" для своєї партії СДПН та інших партій, що урядують на федеральному рівні. При цьому він закликав "усі демократичні партії" сформувати стабільні земельні уряди без участі правих екстремістів.

"АдН шкодить Німеччині, - заявив Шольц. - Вона послаблює економіку, вносить розкол у суспільство та знищує добру репутацію нашої країни".

Результати виборів у ландтаги Саксонії та Тюрінгії

Відповідно до попередніх результатів голосування, які оприлюднив на своєму сайті німецький громадсько-правовий телеканал ARD 2 вересня, на виборах до ландтагу Саксонії правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" набрала 30,6 відсотка голосів, посівши друге місце після консервативного Християнсько-демократичного союзу, результат якого склав 31,9 відсотка голосів.

У Тюрингії АдН отримала найбільшу кількість голосів виборців: 32,8 відсотка. На другому місці, відповідно до даних ZDF, у цій федеральній землі ХДС з 23,6 відсотка.

В обох федеральних землях сильний результат показала також зареєстрована в Німеччині у січні 2024 року партія "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ). Вона посіла в обох землях третє місце, набравши у Саксонії 11,8 відсотка голосів, а в Тюрингії - 15,8 відсотка.

Одним із ключових положень програми цієї партії є відмова від постачання озброєнь Києву та посилення ролі Німеччини на шляху до завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.