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Результати виборів до ландтагу в Саксонії скорегують

Валерій Сааков | Олександра Іванова
2 вересня 2024 р.

Згідно з новими підрахунками, у Саксонії "Альтернатива для Німеччини" не матиме так званої блокувальної меншості в земельному парламенті.

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Лідер АдН на федеральному рівні Тіно Крупалла
Лідер АдН на федеральному рівні Тіно Крупалла дивиться на попередні результати голосування на виборах до ландтагу в СаксоніїФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Попередні результати виборів до ландтагу Саксонії, що відбулися 1 вересня, будуть скореговані. Про це вранці в понеділок, 2 вересня, заявив голова земельної виборчої комісії Мартін Ріхтер (Martin Richter).

Він зазначив, що неправильні результати в плані розподілу мандатів були оприлюднені "через помилку програмного забезпечення". Нові підрахунки показали, що в земельному парламенті Саксонії правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини"(АдН) не матиме так званої блокувальної меншості. Йдеться про те, що АдН, так само як і консервативний ХДС, втрачає одне місце в парламенті землі, а натомість "Зелені" й соціал-демократи отримають по одному місцю відповідно, повідомляє медіаресурс t-online.

Блокувальна меншість була б у партії у разі отримання її представниками третини мандатів у ландтазі. Вона дає партії право заблокувати дострокові вибори, обрання суддів земельного Конституційного суду або зміни до Конституції федеральної землі.

Результати виборів до ландтагів Саксонії та Тюрингії

Згідно з попередніми результатами голосування, які оприлюднила на своєму сайті німецька теле- і радіокомпанія ARD  вранці 2 вересня, на виборах до ландтагу Саксонії АдН набрала 30,6 відсотка голосів, опинившись на другому місці, одразу за ХДС із 31,9 відсотка.

Натомість у Тюрингії партія АдН отримала найбільшу кількість голосів виборців: 32,8 відсотка. На другому місці в цій федеральній землі - Християнсько-демократичний союз (ХДС) з 23,6 відсотка.

 

Провал партій правлячої коаліції ФРН на виборах у Саксонії та Тюрингії

Між тим партії, що входять до правлячої коаліції ФРН на федеральному рівні, зазнали на виборах в обох східних федеральних землях нищівної поразки.

У Тюрингії лише СДПН вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в ландтазі. За неї віддали голоси 6,1 відсотка виборців. Партія "Союз 90/Зелені" набрала 3,2 відсотка і не пройшла у земельний парламент. Третій учасник нинішньої "світлофорної" коаліції ФРН - Вільна демократична партія (ВДП) - здобула в Тюрингії 1,1 відсотка голосів.

У Саксонії правлячі партії ФРН продемонстрували не набагато кращий результат. СПДН вдалося заручитися підтримкою 7,3 відсотка виборців. "Зелені" ледь подолали прохідний бар'єр, набравши 5,1 відсотка. А ВДП показала настільки незначний результат, що опинилася в розділі "інші".

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