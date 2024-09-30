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Політика

Кандидат у канцлери: Перемога для Києва - контроль територій

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
30 вересня 2024 р.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц каже, що результати 2,5 років війни в Україні "жахають і позбавляють ілюзій". Політик вважає, що Берлін почав діяти надто пізно і зробив занадто мало.

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Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери ФРН від блоку ХДС/ХСС Фрідріх МерцФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Перемогою для України у війні, розв'язаній проти неї Росією, має стати повернення контролю над своєю територією і ситуація, за якої Росія припинить нападати на сусідню державу. Таку думку висловив кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС)  Фрідріх Мерц  (Friedrich Merz) в інтерв'ю таблоїду Bild, оприлюдненому 29 вересня.

"Україна ніколи не зможе перемогти Росію (у військовому плані. - Ред.), однак це ніколи й не було метою, - заявив Мерц. - Але для мене перемога означає, що вона має повернути суверенітет над своєю територією. І Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія побачила безперспективність продовження війни із застосуванням військової сили. І ми ще дуже далекі від цього". 

Мерц про Україну: Ми занадто пізно почали діяти

За оцінкою Мерца, після двох із половиною років війни в Україні результат "цілком жахає і позбавляє ілюзій". "Ми занадто пізно почали діяти і зробили занадто мало", - зазначив Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина надавати Києву "переконливішу і більш послідовну підтримку", якщо він обійме посаду федерального канцлера.

Фрідріх Мерц про Сару Ваґенкнехт

Говорячи про Сару Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) - колишню "зірку" лівих, яка зареєструвала в січні власну партію "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), Фрідріх Мерц назвав її "високоінтелектуальним демагогом, на якого повелися багато хто в Німеччині".

На виборах до земельних парламентів (ландтагів) Саксонії, Тюрингії та Бранденбурга ця нова на німецькій політичній арені партія зуміла домогтися високих результатів, набравши 15,8 відсотка голосів у Тюрингії, 11,8  - у Саксонії та 13,5 відсотка - у Бранденбурзі.

Одним із ключових положень програми цієї партії є відмова від поставок озброєнь Києву і посилення роботи Берліна, спрямованої на досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом. Деякі спостерігачі критикують політику Сари Ваґенкнехт як таку, що відповідає інтересам Кремля. Сама вона, однак, відкидає подібні звинувачення.

"Ми повинні констатувати: вона (Сара Ваґенкнехт. - Ред.) обіцяє процвітання без зусиль, вона обіцяє мир і свободу без обороноздатності. Це дуже відрізняється від того, що ми бачимо зараз", - наголосив Мерц в інтерв'ю Bild. 

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