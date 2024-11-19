Зеленський закликав Шольца надати Україні далекобійну зброю

Президент України вважає, що після зміни ядерної доктрини в Росії для Німеччини настав час передати Україні далекобійні ракети. Тим часом Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що для Німеччини настав час підтримати Україну, забезпечивши їй далекобійні ударні можливості для використання для відсічі агресії Росії проти України. Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві у вівторок, 19 листопада. "Ми працюємо над тим, щоб всі країни підтримали далекобійність. Я вважаю, що після заяв про ядерну зброю і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення", - сказав Зеленський.

Ця заява пролунала на тлі схвалення адміністрацією США дозволу на використання Україною ракет ATACMS для ударів по території Росії. Після цього рішення президент Росії Володимир Путін затвердив зміни до ядерної доктрини РФ,знизивши поріг для використання такої зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц(Olaf Scholz), який минулого тижня провів годинну розмову з Путіним, досі відмовляється постачати Україні ракети дальньогорадіусу дії Taurus, що викликає розчарування в Києві.

Данія надала Україні новий пакет військової підтримки

Президент України під час пресконференції також оголосив, що Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги. "Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки від Данії. Цей пакет спрямований передусім на дуже необхідні нашій державі далекобійні можливості. Загалом Данія вже надала нашій країни більше 20 пакетів оборонної підтримки і це врятувало тисячі життів в України", - сказав Зеленський. Як уточнила Фредеріксен, новий пакет військової допомоги перебачає інвестиції в українську оборонну промисловість у розмірі понад 130 мільйонів євро.

Зеленський, своєю чергою, нагадав, що з Данією була створена спеціальна модель розвитку оборонної промисловості України, яка дозволяє об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. "Це артилерія, наші "Богдани", також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо і надалі розвивати таку нашу співпрацю", - додав президент України.