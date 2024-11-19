Канцлер Шольц перетворив Німеччину на "кульгаву качку"

Канцлер ФРН Шольц (другий праворуч) на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро 18 листопада 2024 року Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Цими днями у світовій політиці відбувається багато різного. Президент США Джо Байден, який завершує свій президентський термін, після тривалих роздумів фактично дав свою згоду на застосування Україною західних ракет великої дальності проти військових цілей у Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторно заявив, що він категорично виступає проти цього. У Бразилії 18-19 листопада зустрічаються глави держав та урядів на саміті G20. Серед тем, окрім світової економіки та кризи, пов'язаної зі зміною клімату, йдеться й про Україну. У саміті бере участь лідер КНР Сі Цзіньпін, у якого запланована із Шольцом двостороння зустріч.

Безрезультатна телефонна розмова Путіна та Шольца

16 листопада Шольц майже годину розмовляв телефоном із Володимиром Путіним. Якогось прориву ніхто від цієї розмови не очікував. Радше йшлося про те, щоб ще раз чітко позначити позицію Німеччини: Росія має закінчити війну проти України, і Москві не варто сподіватися, що підтримка України Заходом припиниться.

Здавалося б, усе гаразд. Хоча за підсумками телефонна розмова з Путіним все ж таки не виглядала такою райдужною. Путін не відхилився від своєї позиції ні на міліметр. Він чітко зазначив, що, з погляду Росії, у війні в Україні винен Захід і ніхто інший. Той, хто думав, що під час розмови можна було б прозондувати можливості для переговорів, гірко розчарований. У російських ЗМІ цій телефонній розмові було відведено четверте чи п'яте місце у потоці новин.

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Сам дзвінок був запланований ще у жовтні. Кремль довго відкладав його, але перед самітом G20 раптом погодився. Однак останніми тижнями змінилася ситуація - у США президентом знову обрали Дональда Трампа, у Німеччині розпалася правляча коаліція Шольца, в Україні ще сильніше погіршилося становище на фронті. Зараз час грає на руку Москві.

Нова динаміка війни в Україні та "кульгава качка" Шольц

Навряд чи потрібно чекати на прогрес у питанні закінчення війни в Україні на саміті G20. Зрештою, зміна статус-кво можлива лише за участю двох гравців, яких немає на саміті: Дональда Трампа та Володимира Путіна. Для самооцінки Кремля розмови на рівних із Вашингтоном мають велике значення. Трамп заявив, що у разі його перемоги він закінчить війну в Україні протягом одного дня, ще до його інавгурації 20 січня 2025 року. Ніхто всерйоз не вірить у те, що це вдасться зробити, але появу нової динаміки можна собі уявити цілком. Заморожування конфлікту на лінії фронту, втрата Україною її територій, демілітаризована буферна зона, призупинення американської допомоги, зростаюча відповідальність Європи - про все це зараз точаться дискусії.

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Звісно, ​​Олаф Шольц усе це знає. Він розуміє, що на Німеччину буде покладений новий тягар, до якого країна не готова. Сам він після розпаду його уряду - "кульгава качка". До проведення дострокових виборів ще три місяці, до формування нового уряду, мабуть, ще три. А до цього провідна країна Європи виглядатиме на міжнародному рівні ослабленою. Можливо, Олаф Шольц привезе з саміту до Ріо-де-Жанейро щось підбадьорливе. Однак серйозно розраховувати на це не варто. У Берліні зараз щось пішло не так.

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Дірк Еммеріх (Dirk Emmerich) - міжнародний кореспондент німецьких телеканалів n-tv & RTL, багато років жив і працював у Москві, а також у Вашингтоні, був кореспондентом n-tv у Сирії, Лівії, Афганістані та інших країнах, де точилися війни.