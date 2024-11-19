Дуда закинув Шольцу підрив мирних зусиль Трампа

На думку президента Польщі, Олаф Шольц має певні побоювання щодо майбутньої адміністрації Дональда Трампа, тому подзвонив Володимиру Путіну, щоб "діяти на випередження".

Президент Польщі Анджей Дуда дорікнув канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) намаганням усунути новобраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо майбутнього України дзвінком президенту РФ Володимиру Путіну.

"Я вважаю, що це була спроба домогтися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", - цитує Дуду Bloomberg .

Він припустив, що канцлер стурбований можливістю укладання невигідних для Німеччини угод зі США за адміністрації Трампа й намагається діяти на випередження. "Найбільше німці бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", - сказав польський президент.

На переконання самого Дуди, припущення, що Трамп відмовиться від підтримки України є "сміхотворними". Він нагадав про військову допомогу США, яку отримала Україна за першої каденції Трампа.

МЗС України: Масований удар РФ - відповідь на телефонні дзвінки Путіну

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи в ніч на вівторок, 19 листопада, на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвяченому 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України, назвав масовані удари Росії, які активізувалися останніми днями, відповіддю Путіна на спроби домовитися з ним про мир.

"Масований ракетний удар Росії - це відповідь усім тим, хто останнім часом відвідував Путіна, хто тиснув йому руку, вів з ним телефонні переговори, просив його про мир. Він хоче лише війни", - сказав Сибіга та додав, що війна і Путін зупиняться лише тоді, "коли ми зупинимо його і змусимо прийняти справедливий мир".

Читайте також: Дзвінок Шольца Путіну. Чому в Україні критикують таку телефонну дипломатію?