Taurus для України: в Німеччині загострилася дискусія

У питанні далекобійних ракет для України Німеччина, вочевидь, не йде шляхом США. Шольц досі проти надання "таурусів", але дискусія знову загострилася.

Крилаті ракети Taurus ("Таурус") є одним з найпотужніших видів зброї німецького Бундесверу. І вони давно займають одне з перши з місць у списку бажань президента України Володимира Зеленського. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) до цього часу категорично відкидає постачання цієї зброї Києву - а отже, і її можливе використання проти цілей у глибині території Росії.

Ракета Taurus має дальність польоту 500 кілометрів і може бути випущена з безпечної відстані з літака. Її боєголовка уражає навіть бункери. Тож Україна прагне використовувати Taurus для ударів по російських позиціях, з яких, за наказами Путіна, атакується Україна. Ракетні обстріли Росією цивільних об'єктів в Україні останнім часом знову посилилися.

Зміна стратегії США

Позиція Шольца щодо поставок Україні "таурусів" в Німеччині постійно наражалася на критику. І зараз дебати знову набрали обертів, зважаючи на політику щодо України президента США Джо Байдена. За кілька тижнів до завершення свого президентського терміну він, за даними ЗМІ, дозволив Україні застосовувати ракети дальнього радіусу дії виробництва США проти цілей у Росії. До такого рішення він вдався, зважаючи на вступ у війну на боці РФ тисяч солдатів з Північної Кореї.

Тож, зважаючи на рішення Байдена та нестабільну воєнну ситуацію в Україні, у Німеччині знову залунали заклики до постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. Адже ці ракети летять значно далі, ніж американські ATACMS, котрі Україна може застосувати для перших ударів по цілях у Росії вже найближчими днями.

Читайте також: "Рано пити шампанське". Як ЄС сприйняв дозвіл США бити по РФ

Голосування в Бундестазі?

На передачі Україні "таурусів" знову наполягає Вільна демократична партія (ВДП), яка нещодавно вийшла з урядової коаліції. Ліберали прагнуть винести це питання на розгляд Бундестагу і розглядає можливість подати відповідну пропозицію до парламенту для голосування ще до дострокових парламентських виборів 23 лютого 2025 року.

Однією з найпалкіших прихильниць постачання Україні "таурусів" є депутатка Європарламенту від ВДП Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Посилаючись на рішення Байдена, вона написала в Х: "Сподіваюся, що канцлер Олаф Шольц наприкінці свого терміну повноважень в інтересах європейської безпеки також дійде цього запізнілого усвідомлення. Якщо його слова про те, що він діятиме разом зі своїми союзниками, правдиві, то він повинен нарешті діяти зараз".

Консервативні опозиційні партії Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союзи, також виступають за надання Україні ракет Taurus. Зелені, які досі залишаються в правлячій коаліції з соціал-демократами, погоджуються так само: кандидат у канцлери від цієї партії навіть заявив, що обов'язково поставить Україні далекобійні ракети, якщо переможе на виборах.

Виняток для регіону біля Харкова

Його колега по партії, міністерка закордонних справ Аннелена Бербок (Annalena Baerbock), позитивно відреагувала на повідомлення зі США. За її словами, з дозволом на застосування ракет Україна може знищити військові пускові бази, з яких її атакують. Деякі місця в Україні розташовані так близько до кордону з Росією, що протиповітряна оборона не допомагає, пояснила Бербок.

Досі Берлін дозволяв Україні використовувати німецьку зброю для ударів по російській території, яка безпосередньо межує з Харківською областю біля Харкова. Це місто постійно обстрілюється російськими військами.

Канцлер Шольц знову каже "ні"

Навіть незважаючи на те, що у Німеччині лунає багато голосів на користь постачання "таурусів" Україні, канцлер Шольц тримається свого категоричного "ні". На його переконання, Німеччина ризикує бути втягнутою у війну між Росією та Україною через використання крилатих ракет Taurus. "Ми не повинні бути пов'язані з цілями, які досягаються цією системою в будь-якій точці і в будь-якому місці", - пояснив він свого часу свою позицію.

І наразі канцлер не бачить причин для перегляду цієї позиції, наголосив його речник, підтверджуючи те, що Шольц нещодавно заявив у своїй урядовій заяві: незважаючи на всю солідарність з Україною, він не постачатиме крилаті ракети дальнього радіусу дії і не схвалить використання вже поставленої Німеччиною зброї проти цілей у глибині Росії.

У парламентській фракції СДПН Шольц, який зараз очолює уряд меншості, може розраховувати на підтримку. Про передачу "таурусів" Києву не може бути й мови, сказала, зокрема, голова СДПН Заскія Ескен (Saskia Esken). "Ми залишаємося при своїй думці", - наголосила вона.

Щодо експорту зброї рішення ухвалює Федеральна рада безпеки

Якщо у Бундестазі й винесуть питання щодо "таурусів" на голосування, це буде не вперше: у березні фракція ХДС/ХСС уже вносила відповідну пропозицію. Тоді парламентські фракції СДПН, Зелених і ВДП одностайно проголосували "проти" - за винятком лібералів Штрак-Ціммерманн і Вольфґанґа Кубікі (Wolfgang Kubicki). Пропозиція тоді провалилася.

Якщо ж ліберали зараз винесуть це питання на голосування ще раз, і воно буде на користь України, але документ Бундестагу не матиме обов'язкової сили. Адже рішення про постачання зброї ухвалює не парламент, а так звана Федеральна рада безпеки - комітет при уряді, який очолює канцлер, і засідання якого відбуваються таємно.