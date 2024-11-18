Ракетний удар РФ по Сумах: кількість загиблих зросла до 11

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по дев'ятиповерхівці у Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11, з яких двоє дітей. Постраждало 89 людей.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Сумах ввечері неділі, 17 листопада, зросла до 11, а кількість постраждалих зросла до 89 осіб. Про це вранці у понеділок, 18 листопада, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей. Загинуло 11 людей, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Сумах ввечері 17 листопада. Сумська обласна прокуратура після удару повідомляла про загибель двох дітей 9 та 14 років.

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