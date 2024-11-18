Бербок вітає рішення США щодо ударів по РФ ракетами ATACMS

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала дозвіл США Україні бити далекобійними ракетами ATACMS углиб території Росії. "При самообороні України йдеться про те, щоб не чекати, поки ракета перелетить через кордон. Деякі українські населені пункти розташовано так близько до кордону Росії, що система ППО не допомагає, оскільки ракета б'є занадто швидко. І тепер ідеться про те, щоб мати можливість зруйнувати військові пускові установки", - заявила глава МЗС ФРН в інтерв'ю радіостанції RBB Inforadio у понеділок, 18 листопада.

Вона висловила впевненість у тому, що Україна має право завдавати таких ударів з точки зору міжнародного права і права на самооборону. "Саме тому застосування далекобійної зброї по території Росії, яке тепер стане можливим завдяки дозволу США, настільки важливе. Уже давно відомо, що і я сама, і моя партія ("Союз-90/Зелені". - Ред.) дивимося на це так само, як і наші східноєвропейські партнери, як британці, як французи і як американці", - додала Бербок..

Бербок закликала забезпечити Україну потужними засобами самооборони

Водночас глава МЗС ФРН закликала забезпечити Україну потужними засобами самооборони. "Якби на нашу країну падали ракети, дрони, бомби, якби завдавали ударів по дитячих лікарнях, по енергопостачанню, якби ударів завдавали по нашому нормальному життю, ми теж захищалися б", - сказала Бербок.

За даними ЗМІ, США після довгих коливань дозволили Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Німеччина займає в цьому питанні набагато стриманішу позицію. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) не погоджується поставити Києву німецькі крилаті ракети Taurus. Водночас зелені були б готові дати таку згоду. Кандидат від зелених на посаду канцлера ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) уже заявив, що в разі обрання він дасть Києву Taurus.