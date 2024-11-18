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Париж не підтверджує дозвіл Києву бити по РФ ракетами SCALP

Дмитро Шварц
18 листопада 2024 р.

Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро не підтвердив інформацію Le Figaro про дозвіл Києву бити ракетами вглиб території РФ.

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Ракета SCALP/STORM SHADOW
Франція поки розглядає можливість надати Україні дозвіл бити ракетами по території РФФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Франція поки розглядає можливіть надати Україні дозвіл застосовувати ракети дальнього радіусу дії для завдання ударів вглиб території РФ. Про це у понеділок, 18 листопада, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглянемо, якщо це дозволить вражати цілі, звідки Росія зараз атакує територію України. Тож нічого нового", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, пише Reuters.

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Таким чином міністр не підтвердив інформацію французької газети Le Figaro про те, що Франція і Великобританія зняли заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow після аналогічного рішення адміністрації Джо Байдена щодо застосування американської далекобійної зброї. 

Боррель: Україна має зупиняти не тільки стріли, а й вражати стрільців

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель натомість висловив надію, що члени ЄС зможуть домовитися про дозвіл Україні використовувати зброю для завдання ударів вглиб Росії.

Як передає Reuters, Боррель заявив, що "Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупинити стріли, але й мати можливість вразити стрільців".

"Я продовжую вважати, що це те, що необхідно зробити. Я впевнений, що ми обговоримо це ще раз. Я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього", - зазначив він.

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Кремль: "Якісно новий виток напруженості"

Тим часом у Кремлі попередили, що дозвіл Україні завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії, якщо він дійсно був, ознаменує якісно новий виток напруженості та рівень залучення Вашингтона у війну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що у такому разі це буде "якісно новий виток напруженості та якісно нова ситуація з погляду залучення Сполучених Штатів" у війну.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи є у Кремля дані, що підтверджують, що такий дозвіл було надано або поки є тільки публікації у ЗМІ, Пєсков зазначив, що "поки є публікації в західних ЗМІ". 

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