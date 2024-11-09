Боррель у Києві: Маємо робити для України більше і швидше

Під час візиту в Київ Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на удари вглиб РФ і розповів про підготовку нових санкцій. Він наголосив, що ЄС має "робити більше і швидше" для України.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту у Київ у суботу, 9 листопада, запевнив, що підтримка Україна з боку ЄС "залишається незмінною" і закликав її нарощувати.

"Ми маємо робити більше і швидше. Більше військової підтримки, більше можливостей навчання, більше грошей. Швидше забезпечення поставок", - наголосив він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Боррель зазначив, що ЄС і країни-члени вже надали Україні військову допомогу на суму близько 45 мільярдів доларів, а якщо брати загальний обсяг підтримки, включаючи фінансову і гуманітарну, вона становитиме майже половину від усього отриманого Україною обсягу.

"Ми у ЄС 122 мільярди (валюту Боррель не уточнив. - Ред.) надали Україні, це 47 відсотків від загальної суми підтримки, яку отримала Україна від усього світу", - наголосив він.

ЄС готує 15-ий пакет санкцій проти РФ

У контексті подальшої підтримки України у війні проти РФ голова європейської дипломатії також повідомив, що Євросоюз працює над 15-им пакетом санкцій щодо Москви. Він також акцентував на необхідності посилити боротьбу із обходом Росією вже наявних санкцій, аби зменшувати її спроможності продовжувати війну.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга закликав посилити протидію так званому "тіньовому флоту", за допомогою якого РФ торгує нафтою в обхід санкцій.

ЄС продовжив навчальну місію для ЗСУ

Також Боррель повідомив, що напередодні ЄС продовжив на два роки мандат своєї військової місії EUMAM, яка навчає українських військових. Він нагадав, що ця місія вже навчила 60 тисяч українців і пообіцяв, що до кінця зими їхня кількість сягне 75 тисяч.

Дипломат також пообіцяв, що країни ЄС збільшуватимуть інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс за "данською моделлю".

Також він зазначив що будуть збільшені можливості для імпорту електроенергії з країн ЄС до України з поточних 1,7 до 2,1 ГВт.

Сибіга: РФ вироблятиме на третину більше снарядів, ніж ЄС

Своєю чергою український міністр зауважив, що РФ також посилює свої спроможності для ведення війни. "За даними української розвідки (…) наступного року, якщо не буде відповідного реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30 відсотків більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті", - зазначив Сибіга.

Він вкотре закликав зняти обмеження на застосування далекобійної зброї та удари по військових об'єктах на території Росії та продовжити створення багаторівневої системи Протиповітряної оборони. "Вона має включати і спроможності і сусідніх країн-партнерів", - додав міністр.

Боррель підтримав його заклик, зазначивши, що Україна має отримати можливості "наносити ураження по військових цілях на будь-якій території". "Ми маємо менше мати самонав'язаних червоних ліній", - наголосив він. Дипломат висловив думку, що президента РФ Володимира Путіна необхідно примусити до переговорів. "Не будьмо наївними. Путін не хоче переговорів і не буде вести переговорів, якщо його не змусити до цього", - наголосив він.

Україна і США домовляються про зустріч Зеленського і Трампа

Андрій Сибіга також повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджений діалог і "звичайно, обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів" України та США.

"Було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати станом на зараз", - зазначив він.