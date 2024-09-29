Данія готова інвестувати майже €600 млн в український ВПК

Ці інвестиції - це прямий внесок у розвиток українських ударних дронів, ракет та протитанкових комплексів, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Данія готова інвестувати сотні мільйонів євро в розвиток українського військово-промислового комплексу. Це передбачає підписаний у неділю, 29 вересня, Лист про наміри щодо реалізації відповідної фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні.

Свій підпис під документом поставив міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, а також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє пресслужба міноборони України. У відомстві сподіваються, що це стане потужним поштовхом для розвитку української оборонної промисловості.

Загальна сума складатиметься із 175 мільйонів євро, які виділяє Данія, та 400 мільйонів євро, які буде залучено з надприбутків від заморожених російських активів.

"Це прямий внесок у розвиток українських ударних БпЛА, ракет та протитанкових комплексів, - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує пресслужба відомства, - Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії".

"Данія є лідером з надання зброї безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", - наголосив Поульсен, якого цитує пресслужба міноборони Данії.

Данія з 2022 надає активну оборонну підтримку Україні

Дотепер ця скандинавська країна належала до найактивніших союзників України. Раніше, приміром, Данія передала ввесь свій арсенал самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR - 19 одиниць разом з боєприпасами. Крім того, з жовтня 2022 року Данія, Норвегія та Німеччина фінансували виробництво словацьких САУ Zuzana 2 для України. Так само це скандинавське королівство в співпраці з ФРН та іншими країнами передає Збройним силам України танки Leopard-1 і Leopard-2. Серед наданою Данією допомоги були й різноманітні боєприпаси та допоміжне оснащення.

Торік Копенгаген оголосив намір передати Україні свої бойові літаки F-16, які поступово виводяться з експлуатації. До кінця поточного року очікується передача ще одніє партії цих літаків від Копенгагену.

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Показово, що Данія стала першою серед європейських країн, котра напряму закуповує озброєння в українських виробників. Приміром, данський уряд у межах співпраці зі Збройними силами України профінансував випуск 18 українських САУ "Богдана", які ЗСУ отримали нещодавно.