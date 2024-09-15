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ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", профінансованих Данією

Дмитро Шварц
15 вересня 2024 р.

Системи вироблялися в Україні, а Данія компенсувала затрати. Замовлення було розміщено у липні, а цими вихідними 18 САУ "Богдана" передані ЗСУ.

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Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен
Трольс Лунд Пульсен закликав інші країни Європи фінансувати виробництво зброї в УкраїніФото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/picture alliance

Збройні сили України (ЗСУ) отримали 18 самохідних артилерійських установок установок "Богдана", виробництво яких було профінансовано Данією. Як передає LIGA.net у неділю, 15 вересня, про це на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

За його словами, у березні під час його візиту до Києва було укладено угоду на виробництво цих систем саме в Україні, а Данія мала б відшкодувати затрати. Трольс Лунд Пульсен зазначив, що на виробництво та постачання такої кількості артилерійських систем у Європі потрібно було б витратити декілька років, але після розміщення у липні замовлення вже цими вихідними 18 САУ "Богдана" передані українським військовим. За словами міністра оборони Данії, це є "дивовижною швидкістю".

Міністр оборони Данії закликав Європу фінансувати виробництво зброї в Україні

Він також додав, що виробляти таке озброєння в Україні набагато дешевше, ніж на Заході, крім цього, технічне обслуговування і запасні частини теж можуть робитися безпосередньо в Україні.

Трольс Лунд Пульсен вважає, що необхідно заохотити європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні, адже це знадобиться у майбутньому, щоб не залежати від допомоги Заходу.

Нагадаємо, у червні міністерство оборони України повідомило про підписання меморандуму з Данією щодо закупівлі озброєння українського виробництва для ЗСУ. Згодом Данія анонсувала виділення ще 1,2 мільярда данських крон (близько 170 мільйонів доларів США) на закупівлю озброєння українського виробництва для ЗСУ.

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