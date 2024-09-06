Рамштайн: Україні дадуть ППО Hawk та інвестиції в "Паляницю"

Після засідання в форматі "Рамштайн" стало відомо, що ЗСУ "негайно" отримають від Іспанії повну батарею ЗРК Hawk, що включає шість пускових установок, а Литва інвестує 10 млн доларів в українські ракети-дрони "Паляниця".

Іспанія негайно відправить в Україну повну батарею протиповітряної оборони (ППО) HAWK, оголосила міністерка оборони країни Маргарита Роблес на засіданні у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 6 вересня.

Як ідеться на сайті іспанського міноборони, батарея включає шість пускових установок, уже розміщених у Польщі.

Литва інвестує в закупівлю "Паляниці"

Своєю чергою Литва інвестує 10 мільйонів євро в закупівлю Збройним силам України (ЗСУ) ракет-дронів "Паляниця" українського виробництва.

Тим часом Данія виділить 115 мільйонів доларів на закупівлю нової військової техніки для ЗСУ через українську оборонну промисловість.

А Норвегія передасть оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні.

Раніше під час засідання у форматі "Рамштайн" нову військову допомогу анонсували США, Канада, Великобританія та Німеччина.

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