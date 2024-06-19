Данія виділила ще $170 млн на закупівлю української зброї

Очікується, що перша закупівля буде розпочата вже влітку, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Данія анонсувала виділення ще 1,2 мільярда данських крон (близько 170 мільйонів доларів США) на закупівлю озброєння українського виробництва для Збройних сил України (ЗСУ). Про це у середу, 19 червня, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Саме Данія стала першою країною, яка повірила в українську оборонку і зробила перший донат у рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Але також, Данія стала першою країною, яка задонатила вдруге. Новий, вже дев’ятнадцятий пакет допомоги від Данії дає можливість використати 170 мільйонів таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська", - написав міністр у Telegram.

За словами Камишіна, механізм реалізації цієї допомоги минулого тижня був узгоджений на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", а також зафіксований у меморандумі, який підписали мінстратегпром та міноборони України з міністерством оборони Данії.

"Очікується, що перша закупівля буде розпочата вже влітку. Ця допомога значно підсилить українське військо, більш того, оскільки кошти залишаться в Україні, це зміцнить і нашу економіку", - додав він.

Данія першою в НАТО купуватиме українську зброю для ЗСУ

Раніше Міноборони України повідомило про підписання меморандуму з Данією щодо закупівлі озброєння українського виробництва для ЗСУ.

У данському Міноборони зазначили, що цей документ є продовженням безпекової угоди з Україною. За ним, Данія фінансуватиме контракти між Україною та українськими компаніями на закупівлю військового обладнання. Підписання першого контракту планується вже незабаром. Данія зарезервувала 1,2 мільярда данських крон на реалізацію проєкту. Очікується, що перші інвестиції зайдуть влітку.