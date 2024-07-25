В Україну доставлять 14 танків Leopard 2

14 танків, закуплених Нідерландами та Данією, ремонтувала німецький Rheinmetall. В Україну їх доставлять до кінця літа.

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України минулого року, будуть відправлені Києву ще цього літа. Останні місяці їх ремонтували та випробовували, ідеться у заяві міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, поширеній у четвер, 25 липня.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть відіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", - цитує пресслужба міноборони Нідерландів Брекельманса.

Нідерланди спільно з Данією закупили 14 танків Leopard 2 старішої моделі, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.

"Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування в рамках доставки. 12 танків уже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа", - ідеться в повідомленні нідерландського відомства.

Нагадаємо, минулоріч союзники Києва створили так звану "танкову коаліцію" для сприяння Україні у протистоянні Росії, у тому числі в запланованому тоді контрнаступі.