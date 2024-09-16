Данія передасть Україні до кінця року ще одну партію F-16

Загалом Данія зобов'язалася поставити Києву 19 винищувачів F-16, перші з яких доставлено на початку серпня.

До кінця року Україна від Данії отримає ще одну партію винищувачів F-16, заявив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен після візиту в Україну.

"Данія поставить сюди додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року", - цитує Поульсена данське інформаційне агентство Ritzau .

Кількість і конкретні терміни поставки він не уточнив через необхідність "оперативної безпеки". Зазначається, перші F-16 Данія передала Україні на початку серпня, а загалом Данія зобов'язалася поставити Києву 19 винищувачів F-16.

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Україна отримала перші F-16 влітку

Україна почала отримувати F-16 від партнерів наприкінці липня. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів Києву передали Нідерланди. Хоча українські посадовці не повідомляли, скільки саме літаків отримали, неназваний американський чиновник підтвердив WSJ, що йшлося про шість винищувачів. Втім, видання The Economist 4 серпня писало, що Україна отримала вже десять F-16.

27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ вже використовував F-16 для відбиття агресії Росії. За його словами, їх застосовували, зокрема, під час масованої повітряної атаки, якої війська РФ завдали по Україні 26 серпня. Саме тоді Україна втратила перший F-16 і досвідченого льотчика Олексія Меся, який пілотував літак. Причини авіакатастрофи з'ясовують, зокрема з залученням США.