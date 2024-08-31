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WSJ: США відмовляються відправляти в Україну техніків F-16

Анастасія Шепелева | Сергій Ромашенко
31 серпня 2024 р.

У Білому домі відмовились відправити в Україну американських фахівців з обслуговування винищувачів - з міркувань безпеки. Але у Байдена не виключають, що ще зроблять це в майбутньому, пише The Wall Street Journal.

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Американські винищувачі F-16 в українському небі
Американські F-16 в українському небіФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Адміністрація президента США Джо Байдена з міркувань безпеки відмовилась відправити в Україну американських фахівців з обслуговування винищувачів F-16, пише в суботу, 31 серпня, The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Рада національної безпеки США визнала відправку техніків занадто ризикованим кроком, оскільки Росія може "націлитися на американських підрядників в Україні", що загрожує ескалацією.

У Білому домі сподіваються, що "більшу, а можливо і всю" відповідальність за обслуговування F-16 візьмуть на себе європейські країни. При цьому там не виключають відправки своїх фахівців у майбутньому, "але зараз вони туди не поїдуть", зазначили джерела WSJ. "Це питання, яке ми розглядаємо, але поки не ухвалили жодних рішень", - заявив представник Ради нацбезпеки Шон Саветт.

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