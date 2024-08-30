Авіаексперт зі США про винищувачі F-16 після першої втрати

В чому особливості тренувань на літаках F-16, які нещодавно отримала і перший із яких днями втратила Україна? І чому важлива модернізація програмного забезпечення? Про це DW говорила з авіаекспертом Крісом Гордоном.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував на публічні закиди в приховуванні причин авіакатастрофи винищувача F-16. Він запевнив, що вище керівництво країни одразу отримало доповідь про катастрофу та передало попередній звіт партнерам зі США, які вже долучилися до розслідування. Докладніше про технологічні особливості літака та тренувань на цій машині DW розпитала американського авіаексперта Кріса Гордона.

DW: Пане Гордон, генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 26 серпня під час відбиття російського масованого удару, розбився F-16, а досвідчений льотчик Олексій Месь (позивний "Moonfish"), який пілотував винищувач, - загинув. Відомо, що він також проходив тренування у США. Зараз є різні версії авіакатастрофи, триває слідство. Про що ви подумали, почувши про цю катастрофу?

Кріс Гордон, оглядач Air & Space Forces Magazine Фото: Privat

Кріс Гордон: Хай там як, але думаю, що F-16, безумовно, став модернізацією існуючого (військово-повітряного - Ред.) флоту України. Але в підсумку все одно можуть траплятися помилки. (Факт катастрофи - Ред.), як ми бачили, підтверджено. Ми не знаємо точної причини, але літаки можуть розбитися, або їх можуть збити. І я вважаю, що українські F-16 неминуче зіткнуться з тією ж загрозою, як і будь-які інші літаки, навіть якщо вони осучаснили вже існуючий флот.

Вам доводилося бувати на базі Тусон в Аризоні - основній базі підготовки пілотів F-16, де проходили вишкіл і українські пілоти. Ви також добре знаєте цю модель літака. В чому особливості підготовки? Що важливо під час навчання?

Хоча я не спілкувався безпосередньо з українцями, але багато розмовляв із цим підрозділом про їхню місію і про навчання іноземних ВПС, у тому числі, східноєвропейських, країн колишнього радянського блоку, коли вони перейшли на аналогічні літаки. Один пілот-інструктор описав F-16 як "літак, яким легко керувати, але який дуже важко використовувати як зброю". Це багатоцільовий і дуже маневрений винищувач. У нього на штурвалі приблизно вісім кнопок і десь вісім різних режимів руху. І тому, звичайно, одна справа навчитися керувати літаком. Інша - намагатися збити дрон. Можливо, поки ви зайняті всіма цими різними справами одночасно, вам ще й треба відбиватися від загрози. І тому, щоби це опанувати, справді потрібно багато часу. А українські пілоти отримали лише базову фундаментальну підготовку і не змогли отримати спеціалізованої, яку мають інші Повітряні сили або, як я думаю, будь-хто хотів би отримати за таких обставин. Але, враховуючи потреби України, ситуація така, як є… У США підкреслювали, що вони намагалися не пришвидшувати темпи навчання, тому що це контрпродуктивно. Американський пілот не може просто пройти навчання один раз і керувати F-16 у наступні 20 років. Їм доводиться постійно проходити переатестацію, постійно відпрацьовувати різні місії. Я літав на F-16 у Німеччині. Вони відпрацьовували певний тип місії, де потрібно бути в тонусі. І це постійний цикл тренувань. Україна має змогу багато чого навчитися, і це навчання в бою.

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Але все ж, з досвіду підготовки пілотів в інших країнах, які мають F-16 та схожі моделі літаків, зазвичай говорять про кілька років необхідних тренувань. Які строки ви вважаєте оптимальними, щоби пілот справді почувався впевнено у кабіні?

Пілоти винищувачів, як правило, дуже впевнені у собі. Пройшовши базову підготовку, можна виконувати певні місії. Але насправді це потребує часу - тоді пілоти розвивають свою майстерність. Українські пілоти, які літають на F-16, пройшли підготовку і мають сертифікати для керування F-16 у бойових умовах. Але вони не найдосвідченіші. Офіційні особи США говорили, що може піти десятиліття на те, щоби справді набратися експертного досвіду. Ми знаємо, що Україна зараз має лише кілька F-16. Було обіцяно близько 80 цих літаків, які мають надійти протягом кількох років. Тому це буде поступово, і на це знадобляться роки.

Раніше цього тижня стало відомо про те, що американські авіаінженери здійснили масштабне перепрограмування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) на українських літаках F-16. Наскільки критичними були ці роботи?

Це дуже цікава й важлива новина. Слід мати на увазі, що F-16 здійснив свій перший політ ще понад 50 років тому. Але він і досі у виробництві сьогодні. Його системи були суттєво модернізовані, і все ще випускаються нові моделі. Тож після модернізації це й надалі дуже просунута збройна система. Цікаво, що американська сторона, не надаючи фізичного обладнання, забезпечила перепрограмування, як повідомлялося, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), що допомогло б захистити літак від ракет і подібних загроз. F-16 слід розглядати комплексно. І ця частина системи справді виглядає дуже просунутою, хоч і не має підтверджених даних, але вона, очевидно, зможе, зокрема, глушити радари. І якщо вони (українські F-16. - Ред.) були перепрограмовані проти російських загроз, то можуть мати такі можливості. Але F-16 не є літаком-"невидимкою", це не так звані stealth-технології. Він є видимим для радіолокаційних систем, дуже просунутих російських систем, таких як "земля-повітря", які загрожували роботі українського флоту літаків типу МіГ та Су. Ці виклики стосуються багато в чому і F-16, адже, зрештою, це літак у небі, який можна побачити. Тому ці елементи (програмне забезпечення на українських винищувачах. - Ред.) можуть бути просунутими, але багато також залежить від того, якою зброєю оснащений літак, і як все це діятиме. Тож важко судити про українські F-16 на підставі тієї обмеженої інформації, яку ми зараз маємо.

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Виходячи з повідомлення про те, що 26 серпня українські F-16 брали участь у відбитті ракетного удару з боку Росії, багатьох цікавить те, які цілі під силу цьому винищувачу, а де він має, можливо, обмежену ефективність?

Що ж, гадаю, що балістичні ракети є викликом, але Захід надає і закликає надавати Україні більше систем, таких як Patriot, яка справді пасує для балістичних загроз. Отже, F-16 не підходять для кожної цілі, але точно пасують для крилатих ракет та безпілотників. Повітряну ціль нелегко вразити, але, як каже Україна, вона нещодавно це продемонструвала. Принаймні, за словами української сторони, F-16 виявилися успішними у збитті деяких повітряних цілей. Хоча літак було втрачено за нез'ясованих обставин, принаймні поки що ми не знаємо, що там сталося. Вони, безумовно, ефективні проти багатьох російських цілей, але їх (літаків - Ред.) небагато, натомість Росія отримує ракети з різних джерел, наприклад, з Північної Кореї, яка має багато ракет. Тому Україна має не так багато винищувачів, але протистоїть досить великій кількості безпілотників і ракет. Тож незалежно від того, наскільки доброю є зброя, є деякі практичні обмеження в тому, що може застосовувати Україна.

Довідка: Кріс Гордон є редактором з питань політики Пентагону щомісячного "Журналу Повітряно-космічних сил" (Air & Space Forces Magazine), який видає Асоціація Повітряно-космічних сил США.