ЗМІ про падіння F-16: серед версій - "дружній вогонь"

Причина падіння винищувача F-16 26 серпня поки не визначена, розглядається кілька версій. Серед них - "дружній вогонь", технічна несправність і помилка пілота, пише "Голос Америки" з посиланням на джерела в ПС ЗСУ.

Серед версій про причини катастрофи винищувача F-16, яка сталася під час відбиття масованої повітряної атаки військ РФ 26 серпня, є не лише імовірна помилка пілота, але і "дружній вогонь" чи технічна несправність літака. Про це у четвер, 29 серпня, повідомила українська служба "Голосу Америки" з посиланням на анонімні джерела в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - розповів виданню представник ПС.

Раніше у генеральному штабі ЗСУ повідомили, що для визначення причин аварії призначена спеціальна комісія міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака.

Причина падіння F-16 наразі не відома

Видання The Wall Street Journal (WSJ), яке першим повідомило про катастрофу F-16, з посиланням на дані неназваного американського посадовця писало, що літак розбився не через ворожий вогонь, а, ймовірно, внаслідок помилки пілота.

Втім, як повідомило CNN з посиланням на джерело у військових колах України, у ЗСУ не вважають, що причиною катастрофи стала помилка пілота. За даними видання, для участі у встановленні всіх фактів падіння літака будуть запрошені міжнародні експерти.

Катастрофа F-16 в Україні

Генштаб ЗСУ 29 серпня офіційно підтвердив, що 26 серпня під час відбиття наймасованішого повітряного удару військ РФ зазнав катастрофи винищувач F-16, а пілот загинув.

Водночас у ПС ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої атаки загинув льотчик Олексій Месь. Втім, командування ПС ЗСУ не уточнило, який саме літак він пілотував.

За даними CNN, Олексій Месь загинув саме у авіатрощі F-16.