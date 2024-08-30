Олещук: США вже долучилися до розслідування катастрофи F-16

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відреагував на звинувачення нардепки Мар'яни Безуглої та пообіцяв, що причини загибелі льотчика Олексія Меся в авіакатастрофі американського винищувача F-16 будуть з'ясовані.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував у п'ятницю, 30 серпня, на звинувачення з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої в приховуванні причин авіакатастрофи винищувача F-16.

За словами Олещука, "інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа".

"Але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва... Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!" - написав Павлюк у Telegram.

Олещук запевнив, що вище керівництво країни одразу отримало доповідь про катастрофу та передало попередній звіт партнерам зі США, які вже долучилися до розслідування причин.

"Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!" - запевнив командувач.

Ще напередодні ввечері речниця міністерства оборони США (Пентагон) Сабріна Сінгх казала журналістам, що Україна поки не зверталася по допомогу в розслідуванні катастрофи американського винищувача.

Загибель пілота Moonfish і версії катастрофи F-16

Ввечері 29 серпня генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію західних ЗМІ, що 26 серпня під час відбиття російського масованого удару розбився F-16, а досвідчений льотчик Олексій Месь (позивний "Мунфіш"), який пілотував винищувач, - загинув.

За даними ЗМІ, серед версій причин авіакатастрофи є ймовірна помилка пілота, технічна несправність літака та "дружній вогонь". Безугла натомість заявила у Facebook, що причиною катастрофи є помилкове збиття літака власними силами протиповітряної оборони (ППО), і що цей випадок - щонайменше третій. "Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з'явилася в іноземних джерелах", - написала депутатка.