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WSJ: один з отриманих Україною F-16 розбився

Степан Смишляєв
29 серпня 2024 р.

За даними WSJ, український F-16 розбився 26 серпня, в день, коли ЗСУ відбивали масовану повітряну атаку РФ. Втім, як ише видання, літак впав не через ворожий вогонь, а, ймовірно, через помилку пілота.

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Винищувач F-16 (ілюстративне фото)
Український F-16 розбився 26 серпня, в день, коли ЗСУ відбивали масовану повітряну атаку РФ, стверджує WSJФото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

Один із винищувачів F-16, отриманих раніше Україною, розбився у понеділок, 26 серпня, під час масованого удару, якого війська РФ завдали тоді по Україні, стверджує The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на неназваного американського посадовця. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому виданням в четвер, 29 серпня.

Втім, за словами чиновника, літак зазнав катастрофи не через ворожий вогонь, а, ймовірно, внаслідок помилки пілота.

У Повітряних силах Збройних сил України наразі не підтвердили цю інформацію.

Україна отримала F-16 минулого місяця

Після місяців очікувань Україна почала отримувати F-16 від партнерів наприкінці липня. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів Києву передали Нідерланди. Хоча українські посадовці не повідомляли, скільки саме літаків отримали, неназваний американський чиновник підтвердив WSJ, що йшлося про шість винищувачів. Втім, видання The Economist 4 серпня писало, що Україна отримала вже десять F-16.

27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ вже використовував F-16 для відбиття агресії Росії. За його словами, їх застосовували, зокрема, і під час масованої повітряної атаки, якої війська РФ завдали по Україні 26 серпня.

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