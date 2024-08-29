В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату F-16 і загибель пілота

В Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш". За даними CNN, він пілотував саме F-16.

Генеральний штаб Збройних сил України (ГШ ЗСУ) підтвердив, що 26 серпня, під час відбиття масованого повітряного удару військ РФ, розбився винищувач F-16, а льотчик, який його пілотував - загинув.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - йдеться у повідомленні Генштабу, оприлюдненому у четвер, 29 серпня.

Причина падіння F-16 наразі не відома

Для визначення причин аварії призначена спеціальна комісія міноборони, яка працює в районі падіння літака, повідомили у ГШ. Як пише видання The Wall Street Journal (WSJ), яке першим повідомило про катастрофу F-16, за даними неназваного американського посадовця, літак розбився не через ворожий вогонь, а, ймовірно, внаслідок помилки пілота.

Втім, як повідомляє CNN з посиланням на джерело у військових колах України, у ЗСУ не вважають, що причиною катастрофи стала помилка пілота. За даними видання, для участі у встановленні всіх фактів падіння літака будуть запрошені міжнародні експерти.

CNN: Внаслідок катастрофи F-16 загинув льотчик Олексій Месь

Також CNN повідомляє, що пілот, який загинув у авіатрощі - це Олексій Месь. У четвер командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що він загинув під час відбиття масованої атаки у понеділок, але не уточнило, який літак він пілотував.

"Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олесій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", - йдеться у повідомленні командування.

Льотчика поховали 29 серпня. Наказом головнокомандувача ЗСУ Олексію Месю було присвоєне звання полковника посмертно.

CNN також вказує, що Месь, який мав позивний "Moonfish" ("Мунфіш"), був одним із небагатьох українських пілотів, які навчалися керувати винищувачами F-16. Він і ще один пілот Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Juice" ("Джус"), стали обличчями кампанії України з отримання F-16. Пільщиков загинув рік тому, коли під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.