"Джус" і ще двоє пілотів загинули в авіакатастрофі
У Житомирській області в п'ятницю, 25 серпня, у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Троє пілотів загинули. Про це в суботу, 26 серпня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Серед загиблих - відомий льотчик 40-ї бригади тактичної авіації з позивним "Джус".
Триває розслідування
Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, оглядається місце авіакатастрофи, допитуються свідки, призначені експертизи.
У Державному бюро розслідувань заявили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків і дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних скриньок".
Санкція статті, за якою попередньо попередньо проводять розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.