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КонфліктиУкраїна

"Джус" і ще двоє пілотів загинули в авіакатастрофі

Роман Губа
26 серпня 2023 р.

У небі над Житомирщиною зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Серед загиблих - відомий український військовий пілот "Джус".

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Навчально-бойовий літак Л-39
Ілюстративне фото навчально-бойового літака L-39Фото: YAY Images/IMAGO

У Житомирській області в п'ятницю, 25 серпня, у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Троє пілотів загинули. Про це в суботу, 26 серпня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Серед загиблих - відомий льотчик 40-ї бригади тактичної авіації з позивним "Джус"

Триває розслідування

Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них. 

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, оглядається місце авіакатастрофи, допитуються свідки, призначені експертизи. 

У Державному бюро розслідувань заявили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків і дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних скриньок". 

Санкція статті, за якою попередньо попередньо проводять розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. 

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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Топтема

Навчально-бойовий літак Л-39

"Джус" і ще двоє пілотів загинули в авіакатастрофі

Конфлікти26 серпня 2023 р.
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