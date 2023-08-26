"Джус" і ще двоє пілотів загинули в авіакатастрофі

У небі над Житомирщиною зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Серед загиблих - відомий український військовий пілот "Джус".

У Житомирській області в п'ятницю, 25 серпня, у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39. Троє пілотів загинули. Про це в суботу, 26 серпня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Серед загиблих - відомий льотчик 40-ї бригади тактичної авіації з позивним "Джус".

Триває розслідування

Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, оглядається місце авіакатастрофи, допитуються свідки, призначені експертизи.

У Державному бюро розслідувань заявили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків і дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику "чорних скриньок".

Санкція статті, за якою попередньо попередньо проводять розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.