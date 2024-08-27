Авіатори США модернізували системи РЕБ на українських F-16

Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, пройшли модернізацію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) з урахуванням технологічних можливостей армії РФ. Про це повідомили у Повітряних Силах США.

Винищувачі F-16, які Україна отримала від Данії та Нідерландів, перед відправкою в Україну пройшли перепрограмування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Результатом модернізації має стати підвищена ефективність українських F-16 у протистоянні сучасним російським технологіям та озброєнням. Про виконання цих робіт у понеділок, 26 серпня, офіційно повідомило 350-е крило забезпечення бойових дій в електромагнітному спектрі ВПС США.

За наявною інформацією, 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби - підрозділ ВПС США, що відповідає за розробку, тестування і технологічне вдосконалення повного спектру засобів електромагнітної боротьби - у співпраці з колегами з Данії та Норвегії, провела серію робіт із перепрограмування систем РЕБ на літаках, призначених для відправлення Україні. З пресрелізу можна зрозуміти, що для американських спеціалістів це був непростий "виклик", що мав "невідкладний пріоритет" та стислі терміни виконання.

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"Подвійний виклик" під час робіт з модернізації

З того, що відомо з офіційного повідомлення, цей "виклик" для робіт фахівців 68-ї ескадрильї був навіть подвійним: їм не тільки треба було вкластися у стислі, кількатижневі терміни перед відправкою літаків в Україну, але й модернізувати складний комплекс, який навіть не стоїть на озброєнні США. "Більшість центрів перепрограмування, підходячи до такого завдання, сказали б "ні за що", але ми глянули одне на одного і сказали: "Якщо не ми, то хто? Ми - найкращі для цього", - цитує пресслужба слова старшого інженера 68-ї ескадрильї, ім'я якого не розкривається.

Для того, щоби успішно розв'язати задачу такої складності, було створено команду як з досвідчених, так і з молодих фахівців-інженерів, головним завданням яких на початку було зрозуміти ази функціонування системи і те, як її можна перепрограмувати, враховуючи всі технологічні реалії російської війни проти України. У цьому на початковому етапі команді спеціалістів допомогла інформація від колег з Данії та Норвегії. Згодом американські фахівці, вже зрозумівши основи роботи системи, змогли не тільки розібратися в ній, але й інтегрувати "необхідні українцям унікальні елементи, і навіть покращити процеси перепрограмування", йдеться у заяві.

Авіабаза Еглін у Флориді - один з головних технологічних центрів ВПС США Фото: AP

Тепер на авіабазі Еглін, що у Флориді, де розташовуються великі потужності та відповідна інфраструктура ВПС США із тестування й удосконалення авіаційної зброї, сподіваються отримати від української сторони відгуки щодо якості проведених на F-16 робіт та пропозиції із можливих подальших удосконалень.

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Зеленський: ЗСУ вже застосовують F-16

Нагадаємо, що 4 серпня українська влада офіційно підтвердила отримання перших із обіцяних західними партнерами літаків F-16. Президент України Володимир Зеленський 27 серпня повідомив, що Повітряні сили ЗСУ уже успішно застосовують винищувачі F-16, зокрема і під час останнього масованого ракетного і дронового удару, якого війська РФ завдали по Україні у ніч та зранку 26 серпня.

За словами українського лідера, під час цього удару F-16 допомогли Силам оборони України знищити низку російських ракет та дронів. "Вже у рамках цієї величезної ракетної атаки росіян ми з допомогою F-16 знищили деякі ракети і дрони. Не говоритиму скільки, але ми це зробили - завдяки партнерам, що надали нам ці F-16", - сказав він.

Водночас президент України вкотре наголосив, що кількості винищувачів недостатньо, а також вказав на потребу і надалі вести підготовку українських пілотів для роботи з західними бойовими літаками.

За даними інформагенції Reuters, Данія обіцяла передати Україні 19 таких винищувачів, Нідерланди - 24, ще шість F-16 зобов'язалася надати Норвегія. Також ці літаки Повітряним силам ЗСУ пообіцяла Бельгія.