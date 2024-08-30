Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Про це Зеленський оголосив у п'ятницю, 30 серпня, у традиційному відеозверенні, також на офіційному сайті президента був оприлюднений відповідний указ №600.

"Було сьогодні кілька важливих розмов щодо енергетики, наслідків ударів і захисту, який повинен бути. І неодноразово на засіданнях Ставки (верховного головнокомандувача. - Ред.) говорилося, вирішувалося що робити, як діяти, чим забезпечувати. Зараз - час висновків. Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України, для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - заявив він.



Докладно причини кадрового рішення Зеленський не пояснив.

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил буде Анатолій Кривоножко - командувач повітряного командування "Центр", повідомили У генеральному штабі ЗСУ.

Втрата Україною першого F-16

Напередодні стало відомо, що під час відбиття масованого повітряного удару військ РФ 26 серпня Україна втратила винищувач F-16, а його пілот Олексій Месь - загинув.

Офіційної інформації щодо обставин катастрофи наразі немає, триває розслідування. Як повідомили напередодні медіа, серед версій, які розглядаються - ймовірна помилка пілота, технічна несправність літака та "дружній вогонь".

Своєю чергою депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла заявила, що причиною катастрофи нібито стало помилкове збиття літака власними силами протиповітряної оборони (ППО), і що цей випадок - щонайменше третій.

Вона також звинуватила командування Повітряних сил в приховуванні причин втрати F-16. Микола Олещук ці закиди відкинув, заявивши натомість, що певні люди "обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва". Він додав, що їй доведеться вибачатися перед військовими і висловив сподівання, що це відбудеться у суді.

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