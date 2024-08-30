Що відомо про втрату винищувача F-16 в Україні

Україна втратила один з винищувачів F-16, які передали їй міжнародні партнери для відбиття російських повітряних атак. Що відомо про першу втрату західного військового літака?

Не минуло й місяця, відтоді як президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну довгоочікуваних американських винищувачів F-16, як стало відомо про катастрофу одного з них. У Генеральному штабі українських Збройних сил підтвердили, що сталася вона 26 серпня під час відбиття масованого ракетного удару РФ по українській території. Пілот літака Олексій Месь ("Мунфіш") загинув. Що відомо про катастрофу F-16 на цей момент?

Першим про падіння літака повідомило американське видання Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на офіційних осіб у США. За даними видання, літак не був збитий ворожим вогнем попри ракетний обстріл з боку Росії, натомість, швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота.

Заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх від час пресбрифінгу у четвер, 29 серпня, відмовилася коментувати подробиці авіакатастрофи. Вона також не підтвердила інформацію про те, що винищувач нібито міг бути помилково збитий українським комплексом протиповітряної оборони Patriot.

Одна з версій: катастрофа F-16 - "дружній вогонь" з ЗРК Patriot

Версію про так званий "дружній вогонь" напередодні поширила на своїй сторінці у Facebook Мар'яна Безугла, народна депутатка України, яка нещодавно вийшла з фракції "Слуга народу". Причиною падіння винищувача вона назвала "дискоординацію між підрозділами" військових та звинуватила командування Повітряних сил ЗСУ та інших представників армії у поганій "системі управління військовими рішеннями".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи падіння F-16 у соцмережах, не підтвердив, але й не заперечив версію про збиття літака українською ППО. Він запевнив, що причини падіння винищувача F-16 буде встановлено, триває розслідування із залученням американських партнерів. "Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ. Водночас видання "Голос Америки" з посиланням на власні джерела Повітряних силах ЗСУ повідомило, що серед версій, які розглядаються, "дружній вогонь" своїх ППО, технічна несправність літака і помилка пілота.

"Дружній вогонь" комплексу ППО Patriot? Цю версію причини падіння F-16 поширила нардепка Безугла Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Тим часом Олещук закинув депутатці Безуглій дискредитацію українських повітряних сил і виробників американської зброї. "Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!" - написав командувач Повітряних сил ЗСУ, звертаючись до народної депутатки.

Льотчик Олексій Месь у повітряному бою знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. "Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу", - прокоментував Олещук, назвавши Олексія Меся одним із найкращих українських льотчиків винищувачів.

ISW: Втрати літаків очікувані і прогнозовані

Фахівці Інституту вивчення війни (IFW) зауважують, що втрати техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем. Тому очікувалося, що Україна втрачатиме у війні частину військової техніки, наданої міжнародними партнерами. Але при цьому аналітики констатують: "Будь-яка втрата серед і без того обмеженої кількості наданих Україні Заходом F-16 та навчених пілотів вплине на здатність експлуатувати F-16 у найближчій перспективі в рамках її об'єднаної парасольки протиповітряної оборони або в ролі підтримки "повітря-земля".

У тому, що українські F-16 неминуче зіткнуться із загрозою падіння або знищення, переконаний і американський авіаексперт Кріс Гордон, редактор журналу Air & Space Forces Magazine, який видає Асоціація повітряно-космічних сил США. "Хай там як, але думаю, що F-16, безумовно, став модернізацією існуючого (військово-повітряного - Ред.) флоту України, але в кінцевому підсумку все одно можуть ставатися помилки", - зазначив він в інтерв'ю DW. Він додав, що F-16 не є літаком-невидимкою. "Він є видимим для радіолокаційних систем, дуже просунутих російських систем, таких як "земля-повітря", які загрожували роботі літаків типу МіГ та Су українського флоту. Ці виклики стосуються багато в чому і F-16, адже, зрештою, це літак у небі, який можна розпізнати", - каже Гордон.