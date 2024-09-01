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NYT: у США не вірять в збиття F-16 в Україні дружнім вогнем

Анастасія Шепелева
1 вересня 2024 р.

Як пише The New York Times із посиланням на анонімних високопоставлених американських військових, малоймовірно, що винищувач помилково збила власна ракета ППО Patriot.

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Винищувачі F-16
F-16Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Причиною авіакатастрофи американського винищувача F-16 в Україні навряд чи був "дружній вогонь" української протиповітряної оборони (ППО), пише американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на двох неназваних високопоставлених військових США.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають різні версії, зокрема механічну несправність літака та помилку пілота.

Видання також цитує українського авіаційного експерта, колишнього офіцера Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Анатолія Храпчинського: "Багато що могло призвести до втрати F-16, в тому числі технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори". На його думку, не виключено, що фрагменти знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака. "На даний момент розслідування розглядаються всі версії, в тому числі дружній вогонь", - сказав він.

Після першої втрати Україною нещодавно поставленого F-16 влада пообіцяла провести ретельне розслідування, включно з версією падіння внаслідок помилкового збиття американською ракетою Patriot власної ППО.

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