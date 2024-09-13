Українські пілоти розпочали навчання на F-16 в Румунії

До Румунії прибули перші чотири пілоти з України. Вони поки проходять "теоретичні тренування", а згодом розпочнуть практичне навчання на F-16.

Група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16. Про це у четвер, 12 вересня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. "Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - написав міністр у Facebook за підсумками розмови зі своїм румунським колегою Анджелом Тилваром.

Як уточнили у п'ятницю, 13 вересня, агенції AFP у міноборони Румунії, раніше цього тижня до країни прибули перші чотири українські пілоти і розпочали "теоретичні тренування". За словами речника відомства Константіна Спіну, практична підготовка може розпочатися "ближче до кінця року".

У листопаді 2023 року Румунія відкрила Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) для підготовки пілотів F-16 на своїй авіабазі в Фетешті, пообіцявши тренувати там, зокрема, й українців. У липні цього року цей центр повідомив про перших випускників, якими стала група румунських пілотів.

F-16 вже понад місяць на озброєнні ЗСУ

4 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала перші F-16 від партнерів. А вже за кілька тижнів, 27 серпня, він заявив, що Повітряні сили ЗСУ уже успішно застосовують передані західними партнерами України винищувачі для збиття російських ракет.

Згодом стало відомо, що за день до цієї заяви українського президента, 26 серпня, Україна втратила один з F-16, а його пілот загинув. За однією з версій, причиною катастрофи міг стати "дружній вогонь" з ЗРК Patriot.

30 серпня Зеленський повідомив про рішення звільнити командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука. Наразі про причину катастрофи і результати розслідування її обставин офіційно досі не повідомили.