Україні передали дві гаубиці Zuzana 2 за підтримки партнерів

У Словаччині відбулася церемонія передачі Україні перших двох гаубиць Zuzana 2 з пакету з 16 одиниць. Виробництво цих гаубиць профінансували Данія, Німеччина та Норвегія.

У Словаччині у вівторок, 1 серпня, відбулася символічна церемонія передачі Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої спільно Данією, Німеччиною та Норвегією. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякую Німеччині, Данії та Норвегії за передачу Україні словацьких гаубиць Zuzana 2 ", - написав він.

Передача озброєння відбулася на підприємстві Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. Це перші САУ з пакету з 16 одиниць, виробництво яких спільно фінансується трьома країнами, повідомив заступник міністра оборони Словаччини Маріан Маєр у Facebook.

Співфінансування виробництва цих гаубиць в передбачене Меморандумом про взаєморозуміння, який сторони підписали у Копенгагені минулого жовтня. Виробництво ведеться за співпраці словацьких та українських компаній, під час нього враховується вже наявний досвід та знання, здобуті на полі бою, зазначив він.

"Це приклад унікальної міжнародної координації союзників, рішучості продовжувати допомагати Україні та задовольняти її потреби у боротьбі з російською агресією, а також здатності словацького ОПК виробляти продукт світового рівня", - наголосив Маєр.

Нагадаємо, що Словаччина вже передала Україні вісім одиниць Zuzana 2, відповідно до укладеного у 2022 році контракту. Крім того, Братислава передала Києву винищувачі МіГ-29, БМП та ремонтує для України військову техніку.

Окрім того, Словаччина та Україна спільно розроблятимуть новий тип гаубиць та розпочнуть виробництво боєприпасів.