  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Україні передали дві гаубиці Zuzana 2 за підтримки партнерів

Дар'я Нинько
3 год. тому

У Словаччині відбулася церемонія передачі Україні перших двох гаубиць Zuzana 2 з пакету з 16 одиниць. Виробництво цих гаубиць профінансували Данія, Німеччина та Норвегія.

https://p.dw.com/p/4UeX0
Український військовий сидить на САУ, Донецька область, 20 липня 2023 року
Український військовий сидить на САУ, Донецька область, 20 липня 2023 рокуФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

У Словаччині у вівторок, 1 серпня, відбулася символічна церемонія передачі Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої спільно Данією, Німеччиною та Норвегією. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякую Німеччині, Данії та Норвегії за передачу Україні словацьких гаубиць Zuzana 2 ", - написав він.

Передача озброєння відбулася на підприємстві Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. Це перші САУ з пакету з 16 одиниць, виробництво яких спільно фінансується трьома країнами, повідомив заступник міністра оборони Словаччини Маріан Маєр у Facebook.

Співфінансування виробництва цих гаубиць в передбачене Меморандумом про взаєморозуміння, який сторони підписали у Копенгагені минулого жовтня. Виробництво ведеться за співпраці словацьких та українських компаній, під час нього враховується вже наявний досвід та знання, здобуті на полі бою, зазначив він.

"Це приклад унікальної міжнародної координації союзників, рішучості продовжувати допомагати Україні та задовольняти її потреби у боротьбі з російською агресією, а також здатності словацького ОПК виробляти продукт світового рівня", - наголосив Маєр.

Нагадаємо, що Словаччина вже передала Україні вісім одиниць Zuzana 2, відповідно до укладеного у 2022 році контракту. Крім того, Братислава передала Києву винищувачі МіГ-29, БМП та ремонтує для України військову техніку.

Окрім того, Словаччина та Україна спільно розроблятимуть новий тип гаубиць та розпочнуть виробництво боєприпасів.

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Власникам знищених квартир обіцяють сертифікати на купівлю нових

Уряд почав приймати заявки на відшкодування знищеного житла

Економіка5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Паспортний контроль в аеропорту Гамбурга

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

Закон і право3 год. тому
Пекарня у Загребі: ціни зазначені і в євро, і в кунах

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Економіка7 год. тому
Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія31 липня 2023 р.8 фото
Ферма в Білорусі

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Політика31 липня 2023 р.
Для депутатів і чиновників в Україні незабаром може повернутися електронне декларування (ілюстративне фото)

Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?

Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?

Політика31 липня 2023 р.
external

Як із щита "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Як із щита "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Суспільство31 липня 2023 р.01:48 хв.
На головну сторінку