ЄС замість поставок зброї інвестує у ВПК України - WP

Європейський Союз інвестує в оборонну промисловість в Україні, щоб компенсувати потребу Києва у зброї для відбиття російської агресії, пише The Washington Post.

Нещодавнє рішення Європейського Союзу про виділення Україні 440 мільйонів доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення в підході блоку" до війни Росії проти України та "підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів", пише видання The Washington Post (WP) у неділю, 13 жовтня.

У бесіді з журналістами неназваний європейський дипломат заявив, що Європа "не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні", і найпростіший спосіб заповнити дефіцит - "зробити її самим". Ширший сенс подібних інвестицій полягає також "у поступовій інтеграції України в західні ланцюжки постачань оборонної промисловості", сказав у бесіді з WP глава брюссельського відділення Німецького фонду Маршалла Ян Лессер (Ian Lesser). Водночас він визнав, що інвестиції в оборонну промисловість Києва "не замінять широкомасштабних постачань зброї західного виробництва в Україну".

Гроші на розвиток українського ВПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході, а ще частину суми виділить уряд Данії, додає видання.

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Україна в рази наростила оборонну промисловість

Від початку російського вторгнення Україна потроїла виробництво озброєнь до кінця 2023 року, а далі подвоїла цей показник за перші вісім місяців 2024-го, пише WP із посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Міжнародному форумі оборонних індустрій на початку жовтня.

У 2024 році на розвиток збройової промисловості в Україні, за словами міністра оборони країни Рустема Умєрова, було виділено близько 4 мільярдів доларів. Однак, за словами міністра економіки Юлії Свириденко, оборонний сектор здатний за рік виробити зброї на суму приблизно 10-12 мільярдів. Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що за 2024 рік країна планує виготовити близько 1,5 мільйона безпілотників.

Інвестиції в український ВПК можуть дозволити Києву завдавати ударів углиб території Росії

Джерело WP в європейській дипломатії підкреслило, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї. Таким чином, Київ зможе обійти встановлені деякими союзниками обмеження на нанесення ударів углиб території Росії західною зброєю.

Крім того, наприкінці серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна розробила й успішно випробувала свою першу балістичну ракету. Місяцями раніше він же говорив, що Київ "поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів".