Зеленський анонсував українсько-французьке виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський анонсував спільні українсько-французькі виробництва зброї на території України. За його словами, це питання опрацьовується на рівні міністерств.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у суботу, 12 жовтня, анонсував спільні українсько-французькі виробництва зброї на території України.

"На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна розраховує на цей результат, і "це персональне завдання для міністра оборони", а задача мінстратегпрому - "забезпечити виконання всіх наших домовленостей".

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Високий промисловий потенціал України

Президент також наголосив, що впродовж цього тижня "ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання - ще виробництво".

"Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з об'єктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням", - наголосив Зеленський.

За його словами, у деяких партнерів "є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз - в обороні, в наших активних діях".

Новини з фронту

Президент також повідомив, що цього дня обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським ситуацію на передовій та Курську операцію.

"Покровський напрямок - молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок - це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці в Парижі запевнив, що не обговорює з партнерами припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантії безпеки від країн Заходу. Своєю чергою Макрон зауважив, що Зеленський окреслив йому "план України на найближчі тижні", а також вони обговорювали стратегію на "наступні тижні та місяці".

Підсумовуючи візити цього тижня в Лондон, Париж, Рим і Берлін, Зеленський у суботу заявив, що Київ отримає "оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні".