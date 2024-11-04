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ПолітикаЄвропа

Боррель закликав Сеул активізувати підтримку України

Валерій Сааков
4 листопада 2024 р.

ЄС і Південна Корея засудили участь військ КНДР у війні проти України. На тлі цього Боррель закликав Сеул посилити допомогу Києву.

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Головний дипломат ЄС Боррель
Головний дипломат ЄС воліє бачити активнішу підтримку Сеулом УкраїниФото: NICOLAS TUCAT/AFP

Європейський Союз і Південна Корея засуджують участь військ Північної Кореї (КНДР) в агресивній війні Росії проти України. Відповідну заяву зробили в понеділок, 4 листопада, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон, передає інформагенція AP з посиланням на повідомленні міноборони в Сеулі.

На зустрічі в Сеулі південнокорейський посадовець і головний дипломат ЄС висловили "серйозне занепокоєння" у зв'язку з повідомленнями про відряджання військ Північної Кореї до РФ і "рішуче засудили" її, йдеться в заяві.

Крім того, Брюссель і Сеул домовилися поглибити двосторонню співпрацю, а також співпрацю з міжнародною спільнотою з метою заблокувати подальше поглиблення співпраці між РФ і КНДР.

Боррель закликав міністра оборони Південної Кореї посилити підтримку України

Згодом головний дипломат ЄС поширив допис у соцмережі X, де прокоментував свою зустріч з південнокорейським посадовцем.

"Мав зустріч з міністром оборони (Південної Кореї. - Ред.) Кім Йон Хьоном щодо КНДР та інших спільних викликів безпеці. Агресія Росії проти України - це екзистенційна загроза. Республіка Корея якнайкраще спроможна це усвідомити. Ми єдині у нашій підтримці України. Я закликав їх посилити її", - написав Боррель.

Зеленський визнав, що Київ проситиме в Сеула озброєнь

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський визнав в інтерв'ю південнокорейському телеканалу, що Київ має твердий намір просити військову допомогу в керівництва Південної Кореї. За словами Зеленського, українську сторону цікавлять південнокорейські системи ППО, артилерія тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли про передачу Сеулом артилерійських снарядів Сполученим Штатам, щоб ті могли без загроз для власних запасів продовжувати підтримку України. 

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